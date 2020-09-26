南韓海洋水產部1名公務員日前在延坪島附近海域值勤時跳海，疑似向叛逃北韓叛逃後反遭其槍殺並焚燒屍體，引起南韓嚴厲譴責是「野蠻暴行」。對此，北韓最高領導人金正恩25日罕見向南韓總統文在寅與南韓人民就此事道歉，不過根據南韓青瓦臺公布的北韓的來信內容指出，北韓否認南韓「焚屍」說法，並稱焚燒的只是漂浮物體，並沒有不明身分的入侵者。

據韓媒《中央日報》報導，青瓦台國家安保室長徐薰在記者會上公佈北韓來信內容。他表示，北韓於以朝鮮勞動黨中央委員會名義向南韓致信，其中委員長金正恩就此事向文表示「對於本就處於惡性病毒帶來的病魔的威脅中的南方同胞們，我們不僅沒能給予幫助，還在我方水域發生如此不光彩的事情，對此我們感到非常抱歉」。

對於北韓方面的調查，信中指出，在該水域執勤的北韓警衛部隊接到正在展開捕撈作業的水產事業局副業船的報警，稱發現一名身份不明男子，在距離靠漂浮物非法入侵到北韓方康翎半島前沿岸，北韓人員曾在80米處時曾向其確認身份，但這位不明男子開始只模糊說自己是大韓民國的什麼人，之後始終沒有再做回答。

信中指出，由於不明男子始終對北韓軍人的執法命令不做回應，在北韓人員兩聲空槍，該身份不明人員受驚後趴下，表現出要逃走的情形，隨後北韓艦長決定根據海上警戒執勤規定所允許的行動准，則向該侵入者射擊十餘發子彈，此時距其有40~50米；隨後北韓展開搜索，但並未在漂浮物上發現該非法侵入人員，只發現大量血跡，故判斷認為該非法侵入者已被射殺身亡，因此根據國家緊急防疫規定現場在海上對該人員帶來的漂浮物進行了焚燒。

朝鮮勞動黨黨中央在該信表示，朝鮮當局認為該起事件不該發生，為防止再次發生類似不幸事件，黨中央已下達指示要求加強海上警戒監視工作，建立執法過程記錄體系，以防止在執法過程中發生細小失誤或任何可能招致巨大誤會的事件發生。

(中時新聞網)