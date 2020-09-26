針對內湖未立案養護機構22日大火，台北市長柯文哲挨批卸責第一時間未出面，柯26日駁斥，每天開晨會工作，外界還要攻擊抹黑他無心市政。（張穎齊攝）

北市內湖區未立案安養所22日發生大火，造成3死悲劇，也燒出非法機構與長者照護問題。北市府26日舉行記者會，宣布再查出內湖另一間非法養護機構，已緊急幫4名長者做好安置，並勒令停業。但面對外界抨擊市長柯文哲卸責，柯駁斥，他每天上午7時30分開晨會，完全掌握市政，但還要抹黑他無心市政，台灣政治環境就是「打蛇隨棍上」。

柯文哲表示，25日接到檢舉，內湖又有間未立案養護機構，收了4名長者，社會局立即最緊急安置並通知家屬，其中2人行動自如、2人行動不便；目前的《長照福利法》下，願意照顧的人很難通過機構標準，卻也造成「機構地下化」，北市府會各局處會把問題列下來做根本解決，若家人或鄰居發現有問題，請打1999市民專線，會轉衛生局做查處。

「我每天工作成這樣，還要被講無心市政！」柯抱怨，這件事做不好，政府必須負責、不會逃避，民政局也查了2萬5801件，就唯獨漏了22日發生火災的那間，不過事情錯他就認錯，這也沒什麼、不會去講一大堆，但長期以來媒體卻說「有事找副市長黃珊珊，沒事找柯文哲」。

柯說，人家老是勸他別開記者會，因他在被記者問答及堵麥克風時常常失言，而黃珊珊出身議員，跟媒體的應對較不會出錯，但卻無法禁止外界對他的攻擊，他仍堅持改怎麼做就怎麼做。

柯說，社會要正常運作還是要公私協力，有立案就上網公開，社會局網站有個社福地圖，有將合法立案的機構列出來，市府仍會主動查處，若沒在網站上、又有營業事實，民眾跟市府反映就去查。

衛生局長黃世傑補充，這間內湖未立案機構民宅是3房1廳1衛1廚，都是木板隔間及一部分的屋頂鐵皮加蓋，宅內有3女1男長者，2名可生活自理、2名需輪椅，其中3名長者已送醫檢查並安置到合法機構，另名由社工協助返家。

社會局長周榆修表示，4名長者年齡偏高，其中1名的家屬認為可自行照顧，所以由社工專案陪同返家，另3名分別由3名社工陪同去醫院檢查是否有法令傳染病，再轉到合法機構，這4名長者非低收或中低收入戶，都有家屬。

周榆修說，老人福利機構數量已慢慢下降，今年只剩99家合法，這幾天也在社會局網站主動提供合法的「白名單」，只要不再白名單上就是未立案機構。針對北市還缺4000床位，周榆修坦言，是事實，但沒衝突，任何合法安置機構本來就要依比例，設置緊急安置床位，不管私立或公辦都有緊急床位。

黃珊珊說，以後類似老人機構檢舉案，統一由衛生局查處，民政、警政、衛生局會成立聯合稽查小組，針對檢舉案或民眾吹哨案，都有訂出相關查處sop，往後至少都要追蹤3次以上，必要時會請警局依法臨檢，強行進入處所，呼籲家屬要將需要照顧者送到有立案機構。

黃珊珊說，家屬若有費用上困難，可向社會局申請，若資格沒辦法符合，市府會提出民間捐款幫助有困難家庭，且市府也有自己的安置場所；針對這間內湖未立案機構，市府25日上午接到通知、下午查處，依法開罰6萬元起跳，但還要依行政程序做筆錄，現已勒令停止使用。

民政局長藍世聰也澄清，2萬5801件養護機構的訪視都沒問題，發生火災那間不是沒訪視，而是個案沒提供地址，導致無法訪視，他相信里幹事都會依法落實訪視。

另外，針對北市府推廣的「智慧停車」，在路邊停車格試辦「地磁感應」及俗稱智慧停車柱的「車牌辨識停車柱」，卻被議員許家蓓批評成果不彰，車柱常遭撞擊，辨識攝影機遭口香糖遮蔽，雨天辨識度僅60％，耗資1.92億裝了500支車柱是浪費公帑。

柯則說，科技一直進步，但政府很難寫標案，市府會請企業界自行提案，這辨識一開始也許不是很好，但因國外比較少路邊停車問題，若路邊停車要設停車柱，會有許多住家、商店不同意，他們反對在家門口被裝360度可看車牌的人工照相機，市府還在摸索，這是技術問題。

(中時 )