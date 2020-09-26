近期TDR族群股價飆翻天，跟海外原股價格相較溢價過高，甚至高達35倍，證交所緊急出手處置，拖累泰金寶等11檔TDR跌停，一票散戶來不及跑慘套牢，今（26）日灌爆金管會臉書，砲轟證交所「規則說改就改」、「無預警處置」、「坑殺投資人」等。對此，證交所回應澄清，過去就有異常交易股處置措施，並非針對TDR股。

TDR族群在8、9月股價不斷瘋漲，理應與國外上市原股具連動性，卻出現大幅溢價情況，市場無視於證交所23日示警，13檔TDR股價持續狂噴，逼得證交所出重手，將11檔近期狂飆的TDR列處置措施，以人工管制撮合終端機執行撮合作業，其中6檔每60分鐘撮合1次，5檔則是每20分鐘撮合1次。受此消息衝擊，25日包括越南控、泰金寶等11檔TDR全面嚇趴跌停。

數萬投資人來不及逃命，怒火無處宣洩，今灌爆金管會臉書，截至上午11點11分有近2500人留言，幾乎一面倒怒嗆主管機關，「干預自由交易市場機制，害散戶辛苦錢化為烏有」、「規則說改就改，無預警便全進處置，美其名保護，卻害慘投資人」、「坑殺人民血汗錢，規則你們說了算，還刪留言，有天理嗎？」、「風險預告書是簽署心酸的？」、「台積電連八黑，當天貼息8塊要不要關起來保護投資人」。

還有網友回應，你要處置沒有問題，但怎麼能關盤之後直接宣布，而且隔天早上直接立即執行，造成投資人大量的恐慌，完全沒有公告期限，自由市場是這樣獨裁嗎？溢價問題，台積電也有，畢竟市場是公平交易，投資都有簽署風險同意書。你不是法律也不是憲法，怎麼能立即更改，這樣的損失是投資人自己吸收還是國賠！

「更質疑，公平、公正、公開的自由市場機制，變成現在的模樣！就因為我們所以柿子專挑軟的捏？真的是痛心！」

不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀提醒，DR股成交量普遍較小，可能只有1、2萬張，從近2個月DR不理性飆漲來看，「顯然已被有心人拉抬，成為套利工具」，加上掛牌海外，較難掌握營收財報以及營運狀況，建議不懂的投資人不要輕易進場。

(中時新聞網)