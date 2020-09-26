男星高以翔去年11月在大陸錄節目《追我吧》中意外離世，享年35歲，女友Bella自事發後，一路陪伴高家人處理後事，而這10個月以來，每逢情人節、生日等重大節日時，Bella都會在IG緬懷高以翔，但她卻遭網指出，高以翔親友不滿Bella過度消費高以翔，已經取消追蹤Bella，對此，Bella並未正面回應，不過她昨晚則在限時動態PO長文吐心聲。
禮拜二（22日）是高以翔36歲冥誕，女友Bella準時在凌晨12點發文，以英文寫下「祝我宇宙中最明亮的星星生日快樂」，短短一句話滿是對男友的思念，同時，Bella也曬出兩人交往時的甜蜜合影，隔空告白讓人看了鼻酸。不過Bella近日卻遭陸網指出，高以翔家人不滿Bella過度消費高以翔，高以翔二哥高宇橋、好兄弟毛加恩已取消IG追蹤Bella。
對此，Bella並未正面回應，不過她昨晚則在限時動態PO長文：「忍辱目的就是為了負重，想夠負重必須學會忍辱。不能夠忍辱又如何負重呢！委屈亦為成就求得圓滿結果。」、「其實忍辱後的轉身即是轉念，活活潑潑的一笑泯恩仇，繼續歡喜利自他的生活。」似乎不願隨傳聞起舞。
其實Bella成為網友箭靶已非第一次，她日前就曾被網嗆是「冒充」高以翔女友、炒新聞，甚至嗆Bella是「火葬場出道」，對此，Bella似乎是不想再引紛爭，當時則悄悄關閉留言功能，也讓網友都很不捨Bella的高EQ改變，更是讓人心疼。
(中時新聞網)
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