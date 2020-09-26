今年受新型冠狀肺炎影響，改變了大眾日常生活模式，許多產業也開始提倡在家工作，學校也開始推出遠端學習課程，網路服務的流量與安全性面臨一大考驗，創市際新聞室發布「2020年家用寬頻網路使用行為與滿意度」調查，中華電(2412)HiNet獲得最高滿意度，且品牌忠誠度高。

本次調查顯示，在家中使用寬頻網路，最常透過網路從事「線上觀賞影片」(82%)、「瀏覽網路社群」(72%)、「使用即時通訊軟體(含視訊通話)」(69%)與「網路購物」(68%)，且不論是平日亦或假日，平均使用寬頻網路時間增加2小時以上，使用家中寬頻的行為中，則以「遠距辦公」與「線上觀賞影片」使用時間最長；而全體受訪者對於家中寬頻使用滿意度為75%，其中「中華電信HiNet」用戶的滿意度則達80%。

從目前家中寬頻網路的使用經驗，進一步詢問受訪者，對於未來一年是否會改變寬頻網路品牌的使用，結果顯示有79%的受訪者表示會「持續使用同一業者」，「計畫更換業者」占18%，其中有高達33%將轉換為「中華電信HiNet」，其次24%則考慮「台灣大寬頻/台固媒體」。

此外，中華電HiNet用戶，則有84%受訪者會繼續支持中華電，僅14%計畫更換業者，主要考慮更換寬頻品牌為「台灣大寬頻/台固媒體」，考量因素則受到方案費率影響。從整體品牌忠誠方面來看，中華電信仍為寬頻轉換品牌中，指名度最高，且用戶忠誠度表現也較好的品牌。

本次調查結果顯示，「中華電信HiNet」在家用寬頻網路使用經驗滿意度表現最佳，除了品牌用戶具高忠誠度外，在品牌轉換表現上亦非常亮眼，多數受訪者更針對「中華電信HiNet」的網路穩定與傳輸流暢給予相當的肯定，而觀察「凱擘大寬頻」的下載速度滿意度也逐年提升，顯示各家業者正持續提升消費者網路使用體驗。

(時報資訊)