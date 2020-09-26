《國際產業》飛機將除役 達美航空提列25億美元 11:422020/09/26 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達美航空(Delta Air)周五表示，針對相關的飛機除役，預計在本季第三季提列25億美元費用。 總部位於亞特蘭大市的達美航空重申，第三季費用將高達33億美元，這與自願退休和離職計畫有關。 達美將波音717-200機型和767-300ER機型的飛機在2025年從機隊除役，也將在2023年12月除役CRJ-200飛機。 (時報資訊) #除役 #飛機 #達美航空 #提列 #機型 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸國債納入富時WGBI 估引資1,500億美元 04:102020/09/26 全球財經 《半導體》台積電周五收漲 外資反手小幅買超930張 10:002020/09/26 財經 《國際產業》美大選投票後 谷哥將暫停選舉廣告 10:002020/09/26 財經 《國際產業》美FTC提上訴 要求再審高通反壟斷案 10:512020/09/26 財經 散裝海岬型船運價 兩天漲三成 04:102020/09/26 財經要聞 傳財務危機 恒大系股債雙殺 04:102020/09/26 全球財經 共軍將增飛越頻率 前國防部長：大陸在看台灣「接戰準則」 01:122020/09/26 政治 鄭文燦訪高雄 行銷兩潭旅遊 04:102020/09/26 地方新聞 中投境外投資豐收 資產破兆 04:102020/09/26 全球財經 美最高法院結構大改變 川普將補提新任大法官：保守派巴瑞特 06:032020/09/26 國際 財經熱門新聞 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 11檔TDR慘變殭屍 數萬散戶遭誰坑殺？ - 財經 恐又被美掐死！ 一場半導體聯姻 里昂：將成陸最大噩夢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。