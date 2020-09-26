達美航空(Delta Air)周五表示，針對相關的飛機除役，預計在本季第三季提列25億美元費用。

總部位於亞特蘭大市的達美航空重申，第三季費用將高達33億美元，這與自願退休和離職計畫有關。

達美將波音717-200機型和767-300ER機型的飛機在2025年從機隊除役，也將在2023年12月除役CRJ-200飛機。

(時報資訊)