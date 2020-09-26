大陸國家衛健委通報最新疫情，中國在周五（25日）新增15宗確診病例，均為境外輸入病例，本土病例連續39天維持零新增。另一方面，海關總署通報，從巴西及俄羅斯進口的部分急凍海鮮及水產品，在內包裝、外包裝及產品樣本檢測發現對新冠病毒呈陽性反應。

山東青島青島港早前有兩名裝卸工人確診為無症狀感染者，當局對全港全部職工進行病毒檢測，累計已檢測12492人，均為陰性。據報，該兩名裝卸工人均屬於同一間海運物流公司，並且在同一天裝卸從境外進口的急凍海鮮。當局其後採集送檢涉及的1440份冷鏈產品及環境樣本，結果有51個檢出呈陽性反應。當局指，該批進口產品尚未流入市場，目前已全部封存。

另一方面，中國海關總署通報，從巴西進口的一批急凍帶魚，一個內包裝樣本檢出對新冠病毒呈陽性反應，全國海關在周六起暫停接受涉事的水產品生產企業「MONTEIRO INDUSTRIAL DE PESCADOS LTDA」（註冊編號為SIF3218）的產品進口申報一星期。

此外，山東省亦在一批從俄羅斯進口水產品的外包裝和產品樣本中，檢出對新冠病毒呈陽性反應，全國海關周六起暫停接受涉事的捕撈船「VLADIMIR STARZHINSKY LLC ROLIZ」（註冊編號為CH-05M）及運輸船「CRYSTAL AFRICA」（註冊編號為CH-56N）共兩艘漁船進口申報4星期。

(中時 )