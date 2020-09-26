台灣是全球半導體產業重鎮，明新科大因地利之便、緊鄰新竹科學園區，加上課程、教學內容圍繞產業所需，成了科技業最愛聘僱的技職學校。

明新科大校長劉國偉透露，不同於其他技職學校，明新最關鍵的是校內模擬工廠產線，有竹科好幾家公司，各捐贈幾千萬的儀器，學校成了「實務場域」，更催化明新畢業生進入半導體，成為產業最亮眼的「即戰力」。

全球前四大封裝測試在台灣，劉國偉表示，明新科大有地理環境的優勢，校內建置了半導體、封裝、精密機械的「類產線」外，還有汽車工業捐贈車床、新竹公托提供幼保系學生實習等多元合作，創造學生在產線直接學習以及產業實習環境，學校、產業關係呈「魚水共生」的互利模式。

技職四年紮實訓練，劉國偉表示，明新科大很多大四生還沒畢業，廠商已經指名攬才，起薪多在35K的水準之上。

劉國偉分享，明新科大的教學理念是，學生真材實料的訓練，未來在工作上游刃有餘，也自許成為快樂、自由、自在的「大生活家」，畢業找得到工作是先決條件。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，企業面臨「五缺」問題，學校與產業緊密結合，甚至將廠房設備模擬置入，讓學生個個身懷絕技，協助企業解決「缺人才」的問題，學校建置產業「類產線」，更可有效幫助學生接近產線，學習內容更具象。

(中時 )