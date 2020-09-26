鬆獅犬。(非事發示意圖/達志影像)

雖然狗狗是人類最忠實的朋友，但牠們的行為與情緒還是難以掌握，難預防會發生什麼憾事。英國一名剛生產完不久的媽媽，家中養了一隻鬆獅犬，她日前上廁所回來時，崩潰看到出生12天的男嬰，慘遭愛犬啃咬撕裂腹部與大腿，奄奄一息臥倒在血泊中，緊急送醫搶救依然宣告不治，這隻鬆獅犬事後也被送往養狗場。

據英國《鏡報》報導，這名媽媽艾莉絲（Abigail Ellis）原本在客廳照顧剛出生12天的寶寶，後來離開去上廁所，本以為不會發生什麼事，沒想到短短幾分鐘，愛犬竟對寶寶瘋狂啃咬，如廁回來目睹兒子全身是血臥倒地板上，肚子與腹部慘遭撕裂，讓她悲慟不已。

艾莉絲見狀趕緊衝上前抱起兒子，發現寶寶還有一絲氣息，立刻通知救護車送往醫院搶救，可惜男嬰途中仍然不幸身亡。

艾莉絲一家人無法接受兒子遭鬆獅犬咬死的事實，事後已將牠送往養狗場。她悲痛淚訴，狗狗平時個性非常溫順，從沒有攻擊過人，不知為何會對男嬰啃咬「發生這樣的憾事，家人都想把鬆獅犬送走」。

(中時新聞網)