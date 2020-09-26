時代力量立委王婉諭日前在召委選舉中，將票投給洪申翰，引來黃士修不滿，他批王婉諭「民進黨側翼」、「小綠燈媽媽」，她本人則回應「黃士修以別人傷痛來提升自己聲量，非常的不夠體貼與道德。」黃士修昨晚於臉書發文緊咬，詢問「如果你沒有小燈泡，那你是誰？」對此，律師呂秋遠看不下去，今在臉書指出「拿這種事情來嘲諷別人的人，下十八層地獄都不夠。」

王婉諭23日於立院衛環委員會召委選舉中，將票投給民進黨立委洪申翰，遭挺核人士黃士修不滿，他怒轟她從今起要正名為「小綠燈媽媽」，直指她的每一篇臉書文宣，仍然將小燈泡作為圖騰，持續緊抱它，他在臉書質問「王婉諭，如果你沒有小燈泡，那你是誰？」認為她滿口親情，骨子裡根本認為孩子是媽媽的資產，這樣還好意思講進步價值？他也認為大家被「政治正確束縛」，沒人敢碰小燈泡和小綠燈，根本是放縱王婉諭消費自己死去的孩子，並認為自己勇於戳破這個「盲點」，因此他表示「沒有人敢做，就由我來，冷血的人才能挑戰政治正確」，而此也引發社會輿論。

黃士修在臉書發文質問「如果你沒有小燈泡，那你是誰」，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自黃士修臉書）

對此，律師呂秋遠今（26）日在臉書評論道，「在黃士修的眼裡，除了政治，有沒有一點人性？」他認為，任何一位評論政治、從事政治的人，都不應該用這種隱喻的方式，去傷害一位失去至親的媽媽。他更認為，黃士修卑劣與無情，踐踏別人的痛苦，輕率的認為王婉諭就是「利用小燈泡的死亡」來贏取政治利益的女人。

呂秋遠進一步提到，王婉諭身為人母，她當然有權利稱呼自己是孩子的媽，但是身為一個很想要參政的黃士修，沒有權利拿小燈泡媽媽的血來暖自己，並認為為黃士修相當卑劣且無情。呂秋遠最後也補充說道，「我寧願相信，沒有人願意拿自己的至親死亡去交換權力，而說到底，不論拿什麼東西來換，我們家，都是少一人。拿這種事情來嘲諷別人的人，下十八層地獄都不夠。」

(中時新聞網)