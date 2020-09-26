吳瑤紅在中指彩繪的毒糖果、笑氣。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

吳瑤紅在大姆指彩繪的愷他命、大麻。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

反毒新創意！來自越南的吳瑤紅，在越南是小有名氣的歌手；目前在台南經營美甲美睫店與網路直播的她，還是一位高人氣的直播主。台南市警六分局為向移工宣導反毒，特別邀請吳瑤紅在分局女警官許儷馨的指甲上，彩繪8種新興毒品的樣貌，還寫上「反毒」字樣，並錄製短片向移工加強宣導「毒品偽裝破解」，宛如一場「反毒手指嘉年華」。

在台南的大街小巷中，可以看到「Làm móng（美甲之意）」的招牌越來越多，凸顯一股「越式美甲熱」正流行！來台多年的吳瑤紅，16歲就在越南擔任美甲學徒，來台後也不斷自我精進研習，更曾獲得台灣國際美容造型美甲檢定優勝。

鑑於不少移工也淪為新興毒品的受害者，在許儷馨的邀請下，吳瑤紅展現拿手絕活及創意巧思，在許儷馨的指甲彩繪上愷他命、大麻、毒糖果、笑氣、液態搖頭丸、G水、搖頭丸、毒咖啡等8種新興毒品，以及反毒、小心開封的飲料或調酒等反毒宣導內容，還在工作室內錄製成反毒宣導短片，放在台南市警六分局的臉書上，提供移工及社會大眾觀賞。

鑑於10月1日適逢中秋節，吳瑤紅更獻唱越南歌曲〈風在河邊吹（Gió Thổi Bên Sông）〉，唱出移工與新住民遠在他鄉遊子的心情，以及活潑的〈中秋節快樂（Tết Trung Thu）〉，希望能一解越南移工及新任民的鄉愁。

吳瑤虹指出，每逢中秋佳節，越南也有吃月餅的習俗，但越南月餅經烘烤而呈現金黃色，更像是「燒餅」；越南的中秋習俗，也有兒童提燈遊街、舞麒麟、唱鼓軍調等活動。

警方表示，新興毒品面貌不斷「變變變」，不僅改裝成毒咖啡包、彩虹菸、毒郵票、軟糖，如今更發現多種毒品結合，像：毒咖啡包混參K他命、安非它命、搖頭丸等，除讓毒性加倍，也容易讓人誤食、產生幻覺及提高致死率；G水、FM2等白色粉末易被加入飲料或調酒中使人誤飲；毒品還可能製成外表討喜的糖果；夜店場所使用的氣球布置，也可能裝有「笑氣（N2O）」，使人產生幻覺、失憶及昏眩感，一旦不留意即可能誤用。

「染指毒品，人生俱焚」，警六分局長陳錦文呼籲移工不要毒駕，出入娛樂場所也應結伴而行，飲料離開視線就不要觸碰，拒絕接受來路不明之藥丸，「毒海茫茫，回首是岸」，也期許移工能在台灣安居樂業，早日功成名就歸鄉。

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(中時 )