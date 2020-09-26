經市議員江肇國上前致意說「拍謝！」最後怒火才平息，決定先行抽韱。（盧金足攝）

台中市議會第三屆第4次定期會第1次會議26日舉行，民進黨議員江肇國會議開始即向主席張清照提議變更議程，希望先行抽籤總質詢與業務質詢順序，原因是還有議員還沒到，他們也想發言，主席也同意變更，但引發國民黨議員不滿，議員陳政顯、李中、吳瓊華等人質疑「難道來簽到的議員都簽假的」，怎能變更程序？但因主席已同意變更程序，江肇國也上前致意說「拍謝！」最後怒火才平息，決定先行抽韱。

台中市議會26日開議，民進黨議員江肇國會議開始向主席張清照提議變更議程，希望先行抽籤總質詢與業務質詢順序，但引發國民黨議員不滿。（盧金足攝）

市議會今日舉行定期大會，開議首日即因江肇國提出變更議程，先行抽韱開會，這時間可方便去跑行程的議員，但國民黨議員不滿的說，人數已過半可以開會，為何要再等其他議員，此例一開，先來簽到的議員豈不是浪費時間。

江肇國因為主席提議獲同意，但見場內火花四起，也到議事堂席間致意表示「拍謝」，表達只是想讓要發言的議員可以趕到議事堂。

陳政顯、李中等人怒責怎能為其他沒到場的議員浪費時間，最後因議長已同意變更議程，國、民兩黨也以議事堂規則為重，但要求以後不可再這樣，才平息一場開議前的火花。

(中時 )