該網頁提供3種付費價格，供會員自由選擇，若選擇每月贊助100元美金，就可收到程男與同居女友寄送的「無修正寫真圖包」，觀看女子裸露胸部、陰部等私密部位之無碼影像照片。（摘自網路／謝瓊雲彰化傳真）

員林市一家知名電玩專賣店35歲程姓負責人，在知名的網路募資平台patreon網站，開設「Fatasy fatory」創作專頁，將21歲女友Cos電玩角色萌照、與裸露胸部、陰部的無修正私密照，上傳供會員付費閱覽；檢警接獲檢舉後上門查緝，並依《刑法》妨害風化等罪名移送法辦，但2人辯稱是藝術而非猥褻照，法官審理後判2人無罪。

裸露的性感人體照，毫無遮掩、無修正的人體私密部位「無碼高清圖」，究竟是藝術？還是猥褻？連法官也難以論斷！

程男5年前與當時仍未成年的同居女友，即曾拍攝Cos電玩動漫少女裸露胸部、下體等照片，並於2016年初上傳匿名貼圖版網站供不特定人自由點選觀看。當時遭少女的友人發現後檢舉，程男因此因妨害風化罪、違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪名，遭判4個月有期徒刑確定。

程男自前年8月起，又在patreon開設專頁，拍下女友人體藝術照，供不特定付費會員以每月100元美金方式，欣賞「無修正寫真圖包」，截至去年11月已藉此為網站賺取近32萬美金收入，2人也因此分得近台幣20萬台幣收入；根據檢警調查，加上其他付費服務，2人在該平台每月共可賺取60萬元利潤，十分可觀。

不料，因寫真圖包遭部分外流、被盜用在某色情網頁上，因而有民眾檢舉、再度被警方查獲。程男辯稱，所有拍攝的都是藝術照而非猥褻影像，而且patreon網站，採實名制、須年滿18歲才能進入且須付費贊助才能欣賞觀看他的創作；電玩女則強調，都有做好適當的安全保護措施，也否認是猥褻影像。

審理法官在判決書中，引用大法官釋字第617號解釋，說明「猥褻出版品或言論」，與憲法保障的「言論及出版自由」兩者範疇與差異，認為本案的照片並未包含暴力、性虐待或人獸交等「硬蕊」內容，但客觀上仍有足以刺激或滿足性慾之可能。

法官強調，在司法實務上，如何區別藝術與猥褻有非常大的困難，同樣一張照片，取決於觀賞之人的心態，可能是有色眼光，也可能只是純欣賞；即使拍攝者認為是藝術、付費者卻可能是為滿足性需求而購買。每次觀覽感覺都可能不同，要司法者如何進行評價，的確是不可能的任務，因此以檢方所提證據不足，判兩人無罪。全案仍可上訴。

(中時 )