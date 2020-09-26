因近期歐美地區鋼市量價走揚，亞洲市場也保持樂觀態勢，且受惠中、美、歐車市復甦，及國內下游需求回升，24日中鴻開出10月盤價，熱軋、冷軋、熱鍍鋅鋼捲等大宗底材鋼品皆調漲1000元，已連續4個月調漲。

下游廠商表示，要自行吸收成本實在困難，勢必要跟著反應成本；而本周最新國內鋼品流通價，熱軋鋼捲每公噸上漲約400元，自6月初開始一路上漲，漲幅超過19%，另外冷軋鋼捲每公噸上漲約200元，則是從7月初起漲幅超過9.4%。(商品行情網)

(時報資訊)