《商情》鋼市樂觀 國內鋼品流通價跟漲 11:592020/09/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期歐美地區鋼市量價走揚，亞洲市場也保持樂觀態勢，且受惠中、美、歐車市復甦，及國內下游需求回升，24日中鴻開出10月盤價，熱軋、冷軋、熱鍍鋅鋼捲等大宗底材鋼品皆調漲1000元，已連續4個月調漲。 下游廠商表示，要自行吸收成本實在困難，勢必要跟著反應成本；而本周最新國內鋼品流通價，熱軋鋼捲每公噸上漲約400元，自6月初開始一路上漲，漲幅超過19%，另外冷軋鋼捲每公噸上漲約200元，則是從7月初起漲幅超過9.4%。(商品行情網) (時報資訊) #中鴻 #鋼品 #鋼捲 #鋼市 #熱軋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美亞、高興昌 鋼管價喊漲 04:102020/09/26 證券．權證 《鋼鐵股》世紀鋼悍飆天價 新光鋼水漲船高 10:172020/09/25 財經 《商情》投機交易推動 中國鋼鐵期貨普遍漲 11:082020/09/25 財經 中鴻10月盤價出爐 連四漲 04:102020/09/25 證券．權證 普鴻吃純網銀訂單 營收突進 04:102020/09/25 證券．權證 人氣豬排店推秋冬限定「軟殼蝦」套餐 當紅炸牛排再度回歸 18:412020/09/25 消費 砂石車高技術20秒通過「簍空便橋」 網驚：神技走奈何橋 10:552020/09/26 社會 教師節送大禮 中市宣布假日因公出差補償 14:592020/09/25 生活 《類股》鋼價向上 台廠一片「漲」聲 10:172020/09/26 財經 遠東機械建築用鋼管 質優、經久耐用 04:102020/09/25 產業特刊 財經熱門新聞 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 11檔TDR慘變殭屍 數萬散戶遭誰坑殺？ - 財經 恐又被美掐死！ 一場半導體聯姻 里昂：將成陸最大噩夢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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