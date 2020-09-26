國際半導體產業協會（SEMI）日前公布半導體市場趨勢報告表示，雖因疫情，以及美中在貿易以及科技領域的紛爭影響，不確定因素可能延續至2021年，但預計明年半導體產業成長可期，SEMI預估2021年半導體晶片銷售、設備及材料市場皆會有所成長，對台灣相關廠商仍有利。

SEMI產業研究總監曾瑞榆日前指出，受惠於邏輯以及晶圓代工在先進製程的投資，2020年晶圓廠設備出貨仍呈強勁，SEMI已上修2020年的全球半導體設備出貨預估至650億美元。展望2021年，在記憶體支出的復甦、以及中國市場的支撐下，可望帶來進一步的增長並創下700億美元的新高。

不畏肺炎疫情與美中貿易關係緊張影響，今年前7月全球半導體設備訂單金額達384.3億美元，年增23.2%。中國市場達98.4億美元，躍居全球第一位，年增45.2%；韓國市場94.9億美元，居全球第2，年增54.1%；台灣市場86.3億美元，居全球第3，年增10.6%。

今年迄今，由於疫情的緣故，除了線上服務、數據中心、個人電腦等應用，大部分終端市場皆受到負面的影響，儘管SEMI預計市場需求將在未來幾個季度逐步改善，但疫情的復發將可能拖累復甦的動能。同時也加速全球許多企業和服務的數位轉型。

另外，美中在貿易以及科技領域的紛爭，將對半導體供應鏈產生相當大的不確定性。美國出貨的限制並將加快中國廠商本土化的步伐，而科技民族主義的興起也將加速供應鏈的重新分配，不僅限於終端產品的組裝，更將擴及到上游半導體以及零組件的製造。雖喜憂參半，但整體半導體設備市場前景仍看好。

整體而言，今年迄今雲端與伺服器的需求是帶動半導體市場成長的主要因素，相關的需求將可望延續至後疫情時代；PC需求較原先預期更佳，筆記型電腦的穩健需求預估將持續到2021年；智慧型手機與汽車需求則受疫情影響，上半年呈現疲軟，但隨著下半年新手機的發布以及汽車產能的恢復，將可望帶動相關半導體的銷售。

數據中心和5G仍是帶動產業需求的主要關鍵。筆記型電腦與伺服器需求也預期將維持強勁至明年。雖然今年各國在5G的導入進度上預估皆有所延宕，但中長期的展望依舊可期。另外，政府祭出的振興措施將有助於景氣復甦。在貿易紛爭不再擴大的前提下，SEMI預估2021年半導體晶片銷售、設備及材料市場皆會有所成長。

今年全球半導體材料市場將略增至529.4億美元，明年可望攀高至563.6億美元，年增約6%，台灣今年與明年將穩居全球最大市場。

(時報資訊)