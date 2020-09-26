資深藝人包翠英日前被本刊獨家披露，正和交往27年高姓男友共同扶養男友與前妻所生的5歲兒子，但對於男友曾娶妻生子又離婚，卻表示自己完全不知情。人在泰國的男友前妻高珍娜獨家回應本刊，希望能和親生兒子再見面，「大人的世界很複雜，但是小孩子是無辜的，真心祈求包小姐高抬貴手，讓無辜的小孩能有幸福的機會，也讓真正的媽媽能見上兒子一面。」

據了解包翠英深交27年的男友，在2013年兩人仍在交往時，曾和一名泰籍女子高珍娜結婚，並生下一個兒子，後遭對方發現腳踏兩條船，兩人以離婚收場。如今包翠英與男友一起扶養該名小孩，孩子的媽高珍娜3年來卻始終無法與親生兒子見上一面。而包翠英於事件曝光後，受訪時表示：「我才是受害者，她（前妻）如果知道有我，就是他們的問題了。」

強調自己跟男友交往27年，雖沒有法律認證的婚姻關係，但包翠英說：「我幾歲了還當小三，而且我們感情是27年，他們如果7年誰才是外遇？我才是受害者，不是壞人。」並指稱男方家人一直反對自己和男友兩人的戀情；對此，高珍娜表示：「27年前，請包小姐想想對前男友做的事，讓全家人顏面掃地，試問男方家人如何可以給予祝福？如今，又牽拖過生長輩，又讓後輩子孫情何以堪？！」

包翠英表示自己對於男友的兒子現在已經視如己出，消息爆出很擔心孩子受到影響，但對於生母高珍娜將來能否可以探望自己的兒子？她則表示這事與她無關，「這不是我的問題，這是他們的問題，我絕對不會去參與這個事情。」

(中時新聞網)