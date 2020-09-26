本屆第55屆電視金鐘獎，於本日稍晚國父紀念館展開。在典禮前讓大家遺憾與不捨的是，藝人小鬼（黃鴻升）16日因主動脈剝離造成血管阻塞離世，享年36歲，小鬼靈堂開放3日後，昨（25）日下午完成火化，並在陽明山花葬長眠。雖小鬼今天無法再出席典禮現場，但會以另種方式陪伴著大家。

小鬼驟逝，讓親友們不捨。（團片來至小鬼臉書）

根據主辦單位透露，今年的金鐘獎頒獎典禮將安排一段追思日前驟逝藝人小鬼黃鴻升的橋段，以影片呈現，讓過去遺憾沒能以《綜藝玩很大》拿下金鐘主持人獎的小鬼能以另一個形式參與典禮，另一方面則是讓螢幕前的觀眾能夠一起緬懷小鬼生前曾經帶給我們的歡笑、和他對演藝圈的貢獻及付出。玩很大粉絲團也於稍早，PO文預祝也在今天生日的憲哥生日快樂，也同樣替小鬼祈福，希望他在另個星球也可以好好的，從今天起不管是粉絲或紅隊都要照顧好自己，雖玩很大本次沒入圍金鐘獎，但也意外成為另類焦點。

(中時新聞網)