本屆第55屆電視金鐘獎，於9/26(六)稍晚於國父紀念館展開，本次典禮節目到底有什麼亮點，帶大家搶先揭露。本次典禮開場，金鐘團隊特地邀請到號稱「蘇打綠」最強分身樂團「魚丁糸」的鍵盤手龔鈺祺（阿龔）擔任編曲、製作及鋼琴演奏，結合台北愛樂青年管弦樂團的動人演奏，為本屆金鐘獎揭開序幕。

第三段表演節目「夢想就要起飛」是由「嘻哈教主」大支擔任表演嘉賓（圖片三立提供）

第二段表演節目則是由首次擔任主持人的 Lulu 和盧廣仲搭檔演出，帶來歌舞劇「這是我的舞台」，由盧廣仲負責唱、Lulu 則是撰寫腳本，兩位首次跨界合作，如何讓腳本功力與動人歌聲完美結合，也極具考驗功力與兩位默契！第三段表演節目「夢想就要起飛」是由「嘻哈教主」大支擔任表演嘉賓，為了呼應這次金鐘主題特別創作了歌曲「對手」，描述有些人只會怨嘆自己得不到資源，夢想被貧窮限制，但卻不想想是否自己的夢想太過老套、平庸，提醒大家要記得先檢視自身，而不要倒因為果，希望頒獎典禮大家聽到這首歌時都能很嗨，不要害怕「努力把夢做大」。

(中時新聞網)