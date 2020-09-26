民眾26日上午在台東近海驚見1艘軍艦，由北往南行駛，海巡署證實為我國1艘運輸艦，其任務為何不得而知。

26日清晨6點40分，民眾在台東市海濱公園見到海面上出現1艘疑似艦艇的船隻，由於距離陸地不遠，肉眼依稀可以看出船體和一般船隻不同，且顏色呈現灰色，經海巡署確認後，為我國海軍運輸艦。

據了解，蘭嶼民眾在23日也在外海發現國軍2艘軍艦，進行「聯合防空作戰訓練」，今日台東近海再度看見海軍運輸艦行駛，民眾不僅感到驚奇，也感受到東部海域、空域近來軍事活動不斷增加。不過，近日在東部外海出沒的中共情報船，今天仍在東部海域活動，軍方持續監控中。

據軍方人士表示，近日在東部外海出沒的大陸情報船，25日傍晚開始往南移，大約晚上10時許出現在綠島東方外海40浬，未進入我24浬的「鄰接區」海域，26日上午已脫離監控不過，都在我方雷達監控範圍中。

軍方人員透露，18日解放軍情報船出現花蓮外海時，海軍131艦隊的錦江級巡邏艦就在花蓮外海監控，運輸補給艦也同時出現。24日中科院發射飛彈時，情報船接近花蓮外海38浬時，錦江級巡邏艦立即接近情報船，嚇阻情報船繼續往前。

軍事專家表示，根據照片外觀研判，這艘運輸艦可能是海軍油彈補給艦，日前軍方進行「聯合防空作戰訓練」，東部海域有海軍船艦操演，可能是其中一艘，另據中科院公告，29日至30日會進行飛彈射擊，軍方研判解放軍情報船應該會繼續停留在花東外海之間。

(中時 )