新竹攻城獅職業籃球隊26日官方公布隊史首位洋將補強人選，確定簽下前NBA選秀榜眼塔比特(Hasheem Thabeet)，攻城獅除了預估塔比特將於10月中旬抵台報到且接受隔離，塔比特更錄了一段影片跟台灣球迷打招呼。

目前33歲的塔比特是坦尚尼亞籍球員，身高7呎3寸(約221公分)，過去曾效力於曼菲斯灰熊、休士頓火箭、波特蘭拓荒者與奧克拉荷馬雷霆，除了具備豐富NBA實戰經驗外，也曾到日本職業B聯盟發展，對於亞洲球風熟悉度高。

新竹攻城獅總教練林冠綸表示，塔比特優異且敏捷的活動能力，搭配先天的身材，是當初決定簽下他的主因，也相信他絕對能鞏固攻城獅禁區，且能在攻防兩端都造成巨大威脅。

由於受新冠疫情影響，塔比特預計於10月中旬抵台，還需要通過14天居家檢疫後才能正式加入新竹攻城獅練球，所以應該趕不上10月17、18日的熱身賽。

塔比特已迫不及待能在台灣職業籃壇獻技，也事先預錄一段影片向所有新竹攻城獅的球迷打招呼，希望球迷們能踴躍進場為攻城獅加油。

(中時 )