洋基26日敗給馬林魚，總教練波恩(Aaron Boone)第一局就被主審驅逐出場！賈吉(Aaron Judge)在兩好三壞時面對一顆明顯偏低的球沒有出棒，但主審拉弓判定三振。賈吉沒抗議就離去，但總教練波恩拉下口罩在休息區大罵，被主審喝令驅逐。終場馬林魚4-3獲勝。

這球是很糟的判決，球進壘時明顯比賈吉的膝蓋低很多，但賈吉不是第一次吃這種悶虧了。根據fangraphs先前統計，賈吉是全聯盟最容易讓偏低壞球被誤判好球的打者。對於賈吉來說，這種偏低的球高達19%機率會被主審判定好球，至今都沒有改善，對方投手就拚命給他這種球。賈吉第6局上來又打到兩好三壞，仍是被一記偏低好球站著三振。

一般的理論認為賈吉太高了(201公分)，人高手長，但是好球帶也很大。史坦頓(Giancarlo Stanton)身高198公分也有這問題，不過他出棒頻率較高，所以沒有賈吉明顯。

此戰獲勝後，馬林魚暌違17年勇闖季後賽，這只是他們第3次打季後賽。馬林魚成軍於1993年，曾在1997年、2003年兩次打進季後賽，並且兩次都摘冠。這是球隊轉手給吉特(Derek Jeter)經營以來的第一個成功球季。

(中時新聞網)