砍傷球星簡嘉宏刀手找到了，傷害罪起訴。（本報資料照）

曾是SBL璞園籃球隊球星，也是前中華隊國手的簡嘉宏，2017年7月在酒吧被砍成重傷，簡嘉宏懷疑與他有金錢糾紛的王姓前女友與其現任林姓男友涉嫌教唆行兇，控告2人殺人未遂，台北地檢署因罪證不足將2人不起訴，不過，砍人的奚姓凶手被找到，北檢25日將刀手及王女的現任林姓男友依教唆傷害及傷害罪起訴。

簡嘉宏綽號「簡熊」，身高196公分主打中、前鋒位置，曾多次代表國家隊出賽，不過，簡嘉宏在2016及17年分別被查獲賭博及吸毒。

2017年7月20日凌晨，簡嘉宏與朋友到北市復興南路上的酒吧喝酒，期間與其他酒客起口角衝突，後來他便被多名陌生男子持刀砍成重傷，不僅左手肌肉斷裂，靠近手臂內側的尺骨，也被砍到開放性骨折。

簡嘉宏指控，他的王姓前女友是他的債務保人，債務沒有清償，曾被王女多次索債，案發當天是王女的林姓現男友約他去酒吧，沒想到剛進酒吧就出事，懷疑是王女及林男教唆行凶。

警方曾找出一名疑似涉案的人黃姓男子，但因簡嘉宏不能確認黃男就是出手打傷他的人，所以黃男被北檢不起訴處分。

檢方調閱酒吧監視畫面，發現王女及林男的身影，卻無法證明王女及林男涉嫌教唆，於是認定2人的罪證不足，在2018年11月將2人不起訴處分。

不過，簡嘉宏向高檢署提出再議後發回北檢，檢警繼續深入調查，找到砍傷簡嘉宏的奚姓凶手，奚也坦承受林指使砍人，因此依教唆傷害起訴王女的現任林姓男友，傷害罪起訴奚姓凶手。

(中時 )