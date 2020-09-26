中信兄弟做出洋將異動，昨日先發失8分的羅傑斯下二軍，今日升上米蘭達對上樂天桃猿，留下德保拉拚投手三冠王。而猿隊則由土投翁瑋均迎戰，他要力拚本季首位10勝土投。

羅傑斯昨日先發7.1局失8分吞敗，原本兄弟教練團就在羅傑斯與德保拉兩人之間擇一下放二軍，以讓米蘭達回歸，昨日賽後做出抉擇，羅傑斯雖奪下8月份投手MVP，不過近期狀況下滑，因此讓德保拉留在一軍，還有機會拚勝投、自責分率、三振的投手三冠王，羅傑斯要等15天後才能回歸。

中信兄弟近期3連敗，原本想要單周推出4洋投搶勝，不過前日德保拉、昨日羅傑斯都失利，今日要升上米蘭達，他前陣子為了要讓出位置給雷艾斯初登板，而降下二軍休息，不過都有隨隊，重返先發要助兄弟止敗。

米蘭達本季對上桃猿8場拿下3勝3敗，對戰自責分率是偏高的4.86，不過在下二軍前他連3場都繳出優質先發奪勝，這次他休息時間足夠，球隊期待他能展現「最貴洋投」的壓制力，跳出來救火。值得注意的是猿隊特別能對米蘭達開轟，他本季挨14發全壘打，有7發是猿隊打者擊出，包含林泓育、陳俊秀、林立等強打。

樂天桃猿則是由土投翁瑋均迎戰，他本季在主場拿下6勝1敗，自責分率僅3.21，主場成績特別優異，對戰兄弟自責分率4.67還不錯，不過對周思齊最不拿手，對戰被打擊率破5成。

本季尚未有本土先發投手拿到10勝，目前翁瑋均、江國豪、王溢正等人都在9勝卡關，翁瑋均自8月底拿到第9勝後，3度叩關10勝都失敗，這次是第4度挑戰。

(中時 )