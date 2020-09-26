台科大4組團隊獲未來科技獎，其中台科大電子系林淵翔教授團隊開發互動式羽球訓練系統，自動發球機可以自訂發球角度與球速，發出不同球種，幫助選手安排訓練內容，球拍也可感測並記錄選手揮拍的力道、擊球角度等數據資訊，有助選手進行比賽的戰略分析。

台科大獲得未來科技獎的師生團隊，包括電子系邱煌仁教授的「電動車無線電能傳輸系統」、林淵翔教授「即時羽球訓練輔助裝置與動作分析系統」、醫工所廖愛禾教授「超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用」，以及色彩所林宗翰教授研發「可產出多視角裸視3D印刷之取像系統」。

在互動羽球訓練系統方面，發球機可透過手機APP設定發球參數、指定落點、排程規劃，此了指定落點的模組，團隊也開發出人機互動模組，透過與發球機互動的訓練，讓選手有對打的感覺。

球拍則是透過感測器，將球拍的感測器資料藉由藍牙傳送至手機APP進行分析。透過球種辨識演算法可辨識長球、切球、平球、挑球、撲球、小球、殺球，共七種球種，同時也會記錄速度、力道以及擊球次數，提供教練和選手一個科學化、圖形化且多元化的訓練工具。

台科大電子系教授林淵翔表示，隨著戴資穎等球員在國際體壇嶄露頭角，羽球運動也越來越受到台灣社會重視，但是傳統的羽球訓練步驟繁雜且費力，為了提升訓練效率，並且增進選手的訓練品質，台科大團隊運用科技技術，讓羽球訓練的過程能夠更加智慧，操作起來也更便利。

負責開發APP的台科大電子所學生蔡怡娟表示，整個系統是透過手機APP將感測器和發球機連結在一起，因此通訊架構一定要做好，必須很熟悉程式設計、程式架構。蔡怡娟說，雖然自己沒有在打羽球，但在訪問校隊同學後，針對數據呈現的方式做了調整，嘗試用更直覺、圖形化的方式呈現，幫助球員分析訓練。

(旺報 )