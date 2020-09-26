受累新冠肺炎確診病例攀升打擊，引發市場對經濟前景擔憂，抵消減產及油品庫存下滑的利多消息，致國際油價區間向下整理，而依據國內浮動油價調整機制，經考量亞鄰最低價條件後，預估下周汽油、柴油不調整，下周油價仍維持92無鉛汽油每公升22.2元、95無鉛汽油23.7元、98無鉛汽油25.7元、超級柴油為每公升19.6元；實際調幅待中油、台塑石化本周日(9/27)公布為準。(商品行情網)

(時報資訊)