《商情》國際油價跌 估下周國內汽油不調整 12:162020/09/26 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受累新冠肺炎確診病例攀升打擊，引發市場對經濟前景擔憂，抵消減產及油品庫存下滑的利多消息，致國際油價區間向下整理，而依據國內浮動油價調整機制，經考量亞鄰最低價條件後，預估下周汽油、柴油不調整，下周油價仍維持92無鉛汽油每公升22.2元、95無鉛汽油23.7元、98無鉛汽油25.7元、超級柴油為每公升19.6元；實際調幅待中油、台塑石化本周日(9/27)公布為準。(商品行情網) (時報資訊) #國際油價 #無鉛汽油 #汽油 #下周 #新冠肺炎確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》疫情打擊 原油期貨微跌 09:432020/09/26 財經 《韓股》韓股反彈 周線恐收黑 11:082020/09/25 財經 《國際經濟》疫情擔憂 油價本周跌逾2％ 10:172020/09/26 財經 供需失衡疑慮深 油價周線料收黑 22:192020/09/25 財經 新聞透視》選疫苗也分國籍 罔顧人民健康 04:102020/09/26 生活新聞 李長庚出馬議合 協助所有投資公司ESG升等 04:102020/09/26 財經要聞 防疫紓困3.0 追加2100億預算 04:102020/09/26 生活新聞 疫情拖累、紓困案未決 美股開盤小跌逾100點 22:072020/09/25 財經 《商情》供應趨緊 周五大阪期膠漲逾2％ 10:002020/09/26 財經 國銀海外曝險 美連20季居冠 04:102020/09/26 金融．稅務 財經熱門新聞 11檔TDR慘變殭屍 數萬散戶遭誰坑殺？ - 即時 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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