亞青建設以雙北地區為主要推案，今年度總推案量約在30億元左右，明年將在大安區推出總銷50~60億元的個案，後年要推的個案也已經準備好。亞青建設3年前首度至基隆地區推出田園調布案，今日公開高樓層5~6樓，再多7樓獨立門戶景觀露台及總價並不高，挾著基隆近年來各項建設進步很多，未來房價仍看漲，公司對銷售成績有信心。

亞青建設田園調布案行銷手法特別訴求鎖定不同客層，一筆個案以不同樓層分三次推出，被問及如此一來，行銷費用是否會大幅增加？副總江壬弘說，一次性推出會因為重點太多而無法告訴消費者產品特色，高、中、低所訴求的客層都不同，分次推出反而能精準的抓到客戶，並不會增加太多廣告費用，前兩次推出1~2樓訴求擁有亭院、3~4樓訴求低總價，已近完售的成績可以看出，精準行銷的成果。今日正式公開高樓層5~6樓，強調多出7樓獨立門戶景觀露台及總價並不高，公司對銷售成績有信心。

近來基隆市建設急起直追，北北基已連成一個大生活圈，基隆東岸漸成活力新地標，也有海岸綠遊地點，這將會成為支撐未來基隆房價上漲的要素之一。

亞青建設明年度將推出大安亞的案子，預計總銷將會落在5O~60億元，手中有筆大安區基地不低於300坪的都更已談至成熟，原本預期將會在今年推出，江任弘感嘆的說，原本地主都要簽約了，沒想到因為危老獎勵時間再度延長，地主改口認為要再看看，目標希望能在今年底前簽約推出。江任弘說，公司手上有很多筆個案都差不多了，後年推案已有腹案，將會陸續推出。

(時報資訊)