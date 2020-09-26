美國航空(American Airlines)週五表示，已經獲得55億美元的政府貸款；十月可能再獲得20億美元貸款，此將取決於財政部如何分配250億美元對航空業者的援助計畫。

財政部的貸款計畫是根據國會3月通過的CARES新冠病毒援助法案，航空公司在9月30日前可決定是否採用。

美國航空原先只打算申請被分配的47.5億美元貸款，但包括達美航空和西北航空宣布放棄被分配到的份額，讓其他航空公司可申請更多貸款。

總部位於德州的美國航空宣布從財政部獲得55億美元貸款。該貸款並要求公司發行認股權證，並對公司高層的薪資和回購進行限制。

其他航空公司例如聯合航空也在本周宣布獲得貸款，但不清楚金額是否僅為分配到的45億美元。

政府250億美元的航空業援助法案，初步的形式為補助金，讓員工在月底時都能獲得薪資，避免放假。業者在資本市場獲得流動性，但是旅客載客量已較疫情前大減70%，航空業者要求政府能將援助員工薪資的250億美元貸款計畫，延長到2021年3月。

(時報資訊)