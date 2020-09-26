鋼管廠高興昌(2008)召開視訊重大訊息記者會，表示公司已於109年9月24日，和三和耐火工業股份有限公司簽訂金額達11億元的不動產買賣合約；此次買下三和耐火的全部土地及廠房，並將售後租予三和，主要目的為求多元化經營，並看好工業土地需求日益趨增。

發言人徐邦峰宣布，公司投資11億元買下三和耐火的土地及建物，其中，包括高雄市仁武區竹園段46地號等15筆土地及304建號等4筆建物，土地面積28,753平方公尺(約8,698坪)，每坪單位價格約新台幣124,474元；建物面積9,511.33平方公尺(約2,877坪)，每坪單位價格約新台幣6,022元(含稅)，交易總金額為新台幣11億元。

三和耐火主要生產耐火磚，高興昌買下其土地及廠房後，售後租回予三和可增加租金，並有利於高興昌多角化經營，以及布局工業土地。

高興昌表示，公司本來就有投資三和耐火，三和耐火工業股份有限公司係高興昌主要管理人員管理之公司；三和耐火計畫出售土地附租回方式維持正常營運，高興昌則是看好該土地未來性及合理報酬率，才有此購地規畫。

(時報資訊)