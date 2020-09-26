以蘇澳白米社區議題為發想的木屐樹「翠綠的嚮往」，非常馬卡龍。（華梵大學提供）

「宜蘭故事奇想樹」透過宛如火金姑的竹編球體，點亮宜蘭平原每一個角落。（華梵大學提供）

參展的華梵大學學生為作品上色。（華梵大學提供）

華梵大學學生製作木屐樹的過程。（華梵大學提供）

國道5號宜蘭段公共藝術計畫民眾參與成果展於9月25日起至10月25日在蘇澳服務區盛大展出，華梵大學景觀與環境設計學系學生利用竹片、稻草、木屐等在地材料，製作出高達3米的「宜蘭故事奇想樹」等大型創作，吸引許多民眾及國道旅客駐足參觀。

美術與文創學系、宜蘭在地藝術家林正仁教授與林萬士教授也有巨幅藝術作品在頭城交流道下展出。

交通部高速公路局以國道5號宜蘭段為軸線辦理公共藝術設置計畫，除了於頭城交流道高架橋下舉辦「平安回家」藝術家聯展，以及於蘇澳服務區展出「流動的光河」等公共藝術品，還有一項相當吸睛的《種樹成林－民眾參與計畫》成果展，亦同步於蘇澳服務區2樓公開展示11組民眾參與作品。

華梵大學景觀與環境設計學系8名大二、大三學生，在景觀系老師黃小玲的帶領下，與宜蘭在地藝術家及社區居民共同投入這項有意義的民眾參與藝術活動，從激發構想到實踐創作，總共花了3個月的週末時間，創作出亮眼作品，可說是同學們最感意外的收穫。

華梵大學主任秘書簡江儒於開幕致詞時表示，位於石碇的華梵大學正好就在國道5號的軸線上，是國5的鄰居，許多教職員生包括他自己都是宜蘭人，對宜蘭有濃厚的感情，期待這次的合作能帶動宜蘭地區藝術的蓬勃發展。

黃小玲表示，此次華梵大學學生共完成兩組創意作品，其中「宜蘭故事奇想樹」是以在地材料竹片編織成球體，再使用紙片包覆在外，運用稻草做的草繩點綴設計而成，每一顆竹編球體宛如火金姑，點亮宜蘭平原每一個角落，滋養大地，凸顯出華梵學生對宜蘭環境、文化、景觀、產業的關懷。

另一件創作「翠綠的嚮往」的主要發想是以白米社區特有的喬木「江某樹」為主幹，作品以鐵絲網包覆江某樹，代表附近砂石廠製造的灰色空氣正污染著白米社區。同學特別在以製作木屐為主要木材的冮某樹上裝飾許多馬卡龍色的可愛木屐，意味著社區居民對環境的期許，翠綠的葉片亦象徵社區的希望與蛻變。

「種樹成林」民眾參與成果展展期至10月25日，歡迎民眾前往國道5號蘇澳服務區2樓參觀。

(中時 )