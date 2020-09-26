櫃買中心創櫃板再添生力軍，優思睿智科技公司（7593）將於10月12日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別為電子科技業。

優思睿智科技公司為數位媒體與Nugens辦公應用視訊週邊軟硬體代理與研發之國際品牌公司，受惠於遠距教學、視訊會議及未來5G發展需求，Nugens視訊相關設備銷售成長，結合軟體研發能力，讓硬體加值、產品超值、品牌升值。

優思睿智科技公司將自9月30日起揭示其籌資資訊，之後於10月12日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(工商 )