台股本周各類股全面下跌，以通信網路類指數下跌2.81％最抗跌，玻璃陶瓷類指數下跌10.52％最弱勢。啟發投顧下周看好三大題材類股，包含：半導體股、生技股、5G概念股等，下周指數區間介於12,150-12,550點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.台股失守季線，帶動盤面出現「滾雪球」的追殺效應，成交量大幅增加，有助於指數加速趕底。但調節壓力普遍不會只有一日，因此較不利季底作帳行情，大盤將以高檔區間震盪為主，等到資金回流至主流電子類股後，可望再帶領台股開啟新一波漲勢。

2.台股跌破季線後的觀察重點在美元指數，近期資金回流美國，美元指數走強，亞股回檔。Fed宣告零利率至2023年，預料資金行情仍持續。台股短線受美國總統選舉干擾及疫情延燒，雖不利多頭反攻，但台股已快速回檔修正，研判屬技術面修正，仍可維持多頭格局，不排除中秋連假後將有變盤向上的空間。

(工商 )