台股本周連續五日下跌走勢，高低檔指數震盪達802.5點，25日指數收低12,232.91點。大展投顧預期下周指數在12,200-12,600點區間震盪，下周看好兩大題材類股，包含：蘋果概念股、矽智財股等。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國經濟數據好轉，包括：消費者信心指數上升到4月初以來的最高點、美國8月新屋銷售攀至14年來的新高。

2.美國眾議院民主黨，正起草新一輪刺激法案，規模高達約2.4兆美元，預計最快下周對這項法案進行投票。

3.亞馬遜舉行年度新品發表會，包括：智慧音箱Echo、語音助理Alexa升級、空拍監視器、汽車警報器等居家安全裝置。蘋果新iPhone也預計10月中旬發表，亞馬遜及蘋果股價初步止跌，有利美股止跌回溫。

4.台灣8月外銷訂單為454.9億美元，創歷年同月新高，年增13.6％，已連六紅。台灣8月工業及製造業指數，雙創新高。

(工商 )