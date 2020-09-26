前陣子楊丞琳靠著168斷食甩肉成功，沒想到老公李榮浩早就是減肥界前輩，他在2019年曾分享自已在一個月內瘦了8公斤，也沒有用什麼極端的方式，令人目瞪口呆，他也公開自己的減肥方法，並呼籲大家要量力而為，別因為體重數字不開心，如果真的瘦不下來，需要改變的是你的心態。

在 Instagram 查看這則貼文 李荣浩（@lironghao85）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 下午 10:57 張貼

李榮浩當時在微博公開減肥菜單，一天只吃一餐，但要吃到飽，水煮雞胸肉、椰菜、地瓜都是減肥夥伴，他還戒掉了所有的精緻澱粉，例如飯和麵等等，並且堅持每天都運動一小時，至於要有氧運動還是重訓，就是個人選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 李荣浩（@lironghao85）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 9 日 上午 6:55 張貼

最重要的是要早睡，養成規律生活比什麼都還要更重要，也能避免晚上想吃宵夜的衝動，如果真的嘴饞到不行，就想想自己的成果，此時此刻脂肪正在被消耗，堅持下去一切都是值得的。

在 Instagram 查看這則貼文 李荣浩（@lironghao85）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 上午 2:34 張貼

再來是重點中的重點，要持之以恆，堅持一個月以上，如果都只堅持兩、三天還不如不要開始，但如果已經一個月後仍然沒有受，李榮浩建議，那乾脆改變自己的審美觀，就算肉肉的還是要對自己有自信。

要堅持一個月才會見效。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

李榮浩的菜單曝光後，立刻有網友實驗，沒想到真的在30天內瘦了7.8公斤，她也分享心得，「七分吃三分練，一定要吃的對」、「每一餐都要吃夠1/2的蔬菜，加上1/4的肉加上1/4的主食」，還有減肥是為了健康，而不是瘦到像紙片人。

吃得健康非常重要。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

減肥遇到瓶頸的話，不妨來試試李榮浩的方法！

(中時新聞網)