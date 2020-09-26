冠德建設首度攜手「MUJI RENOVATION」，聯手在台北市民權東路的第二企業總部預定地，打造為「KINDOM 363」共享空間，26日早上舉辦正式啟用典禮，由冠德建設總經理洪錦欽主持。洪錦欽表示，全案預計2024年可望完工。

26日冠德建設總經理洪錦欽、台灣無印良品總經理梁益嘉、臺北市都市更新處陳信良處長，以及臺北市都市更新推動中心蘇雋懿副執行長共同揭牌，傳遞「創新．永續」的核心價值，揭櫫基地綠美化的新標竿。

首開業界先河，視綠美化當做建案開工前標準配備的冠德建設，將再次立下基地綠美化的新高度。冠德建設攜手「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，將位於台北市松山區民權東路三段175巷的「松山民權東公辦都更案」，以「再生．循環」為發想概念，結合旗下「冠德玉山教育基金會」長期推廣閱讀的核心價值及台灣無印良品所提倡的「好感生活體驗」，不僅規劃「KINDOM 363」共享空間，更推出期間限定的「美好再生新生活」計畫，期望與鄰里和城市同美共好。

冠德建設總經理洪錦欽表示，冠德建設長期致力於打造優質住居空間，更積極投入永續生活發展，採綠色建築設計，同時也重視住居環境的綠化。而松山民權東公辦都更案，立下多個創舉，以共享及公益為概念，不僅將打造綠建築及Z世代的智慧創新辦公室，更先打造綠美化的基地，首度與「MUJI RENOVATION空間改造企劃」合作，打造綠化休憩及閱讀空間，從大樓到四周綠地，將永續及美好生活理念持續傳遞擴散出去。

「KINDOM 363」基地位處民權敦北金融商業中心，鄰近台北市門戶的松山機場，往東即是具有濃厚人文美感的富錦街。這片一千多坪的建地原有如茵綠草、老樹環抱，在適度整理後，冠德建設決定將新建築中公益、共享的理念，以城市美學結合人文精神落實於基地綠美化中，並觸動知識、心靈、資源、關係的再生，以老回憶、新記憶，疊加土地與人的溫度。

長久推動閱讀、參與城市設計的冠德玉山教育基金會表示，各界敲碗安可、好評不斷的「微型圖書館」將於「KINDOM 363」在地重現，從今年9月至明年12月，民眾可在此閱讀書籍、交換書籍，感受閱讀跟空間的互動，促成知識的再生。

有鑑於冠德企業集團推動閱讀的理念，特別在「KINDOM 363」規劃一座名為「書東坡」的大型構造物。「書東坡」以檜木原木排列組合出如同書籍翻頁意象的波浪曲線，起伏的線條更方便民眾親近，共徜閱讀之美。未來，檜木原木可回收利用，成為新建築共享空間的家具飾品，充分實踐循環再生的核心理念。

冠德表示，除了盡情享受綠化空間，「KINDOM 363」將搭配季節，不定期舉辦「美好再生新生活」體驗活動，拉近人與人的關係，促進交流與對話。四場活動預計為「秋．美意–美好再生市集、春．好讀–書東坡悅讀日、夏．再樂–沁涼盛夏樂園、冬．生趣–森林木育生活」，活動時間、內容以及參加辦法，將會在冠德玉山教育基金會FACEBOOK粉絲專頁公布，屆時歡迎大家參與活動，在城市中感受四季美學及「美好再生新生活」。

(工商 )