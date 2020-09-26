基隆關於24日在基隆港區貨櫃集散站查驗來自大陸青島的進口貨櫃1只，查獲夾藏走私匿未申報疑似大陸蒜頭約8000公斤，基隆關將依懲治走私條例第2條規定移送司法機關偵辦。

基隆關表示，該只貨櫃貨名申報為「蕎麥殼靠枕」，海關通關系統篩選為C3X(儀器查驗通關)，經該關以軌道式貨櫃檢查儀查驗結果異常，立即開櫃詳查，驗貨關員將枕頭套袋封口之蕎麥殼移除後，發現內藏有以透明膠膜綑綁密封之疑似大陸蒜頭，涉違反海關緝私條例， 隨即依法查扣。

基隆關指出，國內近期大蒜價格大幅上揚，且因中秋將至，需求大增，更大大提高不法業者走私誘因，為牟暴利挺而走險，案經確認將依海關緝私條例處貨價3倍以下的罰鍰，並沒收貨物，若私運大陸地區農漁畜產品重量超過1000公斤或完稅價格超過新臺幣10萬元，則另依懲治走私條例第2條規定移送司法機關偵辦，籲請進口廠商切莫以身詴法，同時呼籲民眾勇於檢舉，共同打擊不法走私，撥打海關免費檢舉走私專線。

(中時 )