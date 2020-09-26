新北市永和區何嘉仁幼兒園參訪永和警分局。（永和警分局提供）

新北市永和區何嘉仁幼兒園參訪永和警分局。（永和警分局提供）

新北市永和區何嘉仁幼兒園參訪永和警分局。（永和警分局提供）

新北市永和區何嘉仁幼兒園參訪永和警分局，參訪內容包括辦公廳舍參觀、警察應勤裝備及交通安全宣導，透過警備隊副隊長何永福、警員黃昱維細心介紹，學童清楚認識防彈背心、頭盔、指揮棒、勤務帽、手槍等佩戴方式，更實際體驗穿戴警用裝備，讓每位學生皆雀躍不已。

「守法觀念從小紮根，遠離危險」！何嘉仁幼兒園於24日下午2時許由導師帶領幼兒園大班學生共約80人分4梯次，配合戶外教學課程至永和警分局進行校外參訪。

為使學生對警察工作有進一步認識，參訪行程安排辦公廳舍參觀、介紹警察應勤裝備及交通安全宣導，透過警備隊員警細心介紹，讓學童認識防彈背心、頭盔、指揮棒、勤務帽、手槍等佩戴方式。

另在員警協助下，讓學生實際體驗穿戴警用裝備，每位學生皆雀躍不已，也能了解警察叔叔、阿姨們平常都是如何維護治安及疏導交通等執勤方式，同時教導他們遇到突發狀況時如何保護自己，如何尋求援助。

此外，警備隊準備交通安全宣導有獎徴答，教導學生正確的交通安全規則，希望藉由此次校外參訪結合教育厚植孩子們守法觀念，期許能在學童時期養成正確的法律及交通安全觀念，健康、快樂的成長。

(中時 )