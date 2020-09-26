2020台灣創新技術博覽會(Taiwan Innotech Expo, TIE)今年以「韌性台灣、智慧未來」為主軸，打造「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」三大主題，訊舟(3047)本次受邀進駐創新領航館(Innovation Pilot)，全面透析IoT空氣品質環境感測物聯網的技術發展與應用實例，訊舟深耕空氣品質物聯網解決方案，除在台灣獲得政府肯定外，也有成功輸出海外案例，未來在物聯網生活化、環保意識抬頭下，也將成為訊舟營運支撐動能之一。

2020全球疫情嚴峻，訊舟本次受邀進駐2020台灣創新技術博覽會的創新領航館(Innovation Pilot)，全面透析IoT空氣品質環境感測物聯網的技術發展與應用實例，透過實體與線上展覽，向全球推廣來自台灣的EdiGreen Total Air Quality Solution空氣品質監測方案，以及具體應用，例如遍布全台灣6都16縣市的空氣品質物聯網、民生公共物聯網資料應用、台大醫院室內空品監測系統，校園空品資訊揭示系統、以及桃園機場捷運整合室內外空品監測等完整方案。

訊舟表示，EdiGreen空品物聯網自發表以來，持續研發精進技術，目前有多款室內型、室外型的空氣品質監測器，可崁入多達8種感測元件，偵測PM2.5、PM10細懸浮微粒、CO一氧化碳、CO2二氧化碳, HCHO甲醛、TVOC總體揮發有機化合物等汙染物質數據；網路技術方面，採用NB-IoT、Wi-Fi、Bluetooth等不同技術，來符合偵測場域的需求，並且加上銀行等級的資安技術，來建構大型的空品監測雲端物聯網，向政府、民間單位和全世界，提供開放且透明的民生公共物聯網數據服務，是一套完整的技術體系與物聯網服務方案。

訊舟的空氣品質物聯網解決方案，在台灣獲得政府專案支持，並且持續向海外輸出台灣成功經驗；目前的空品監測據點高達10,000站點，累計遍及57個國家與地區，其中不乏美國知名研究型大學、韓國政府教育單位、馬來西亞智慧城市、以及新加坡等地都有相關專案合作。

(時報資訊)