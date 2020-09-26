蘆洲區公所發出聲明，將致力改善公園狀況（翻攝自蘆洲區公所官網）

蘆洲中原公園被民眾投訴，公園內環境髒亂臭，禁菸公園裡癮君子眾多，民眾對管理單位很失望，對此，蘆洲區公所25日於官網發出聲明，5／15已成立聯合稽查小組，未來將不厭其煩致力宣導改善，喚起民眾公德心。

蘆洲區公所表示，自今年5月15日起公所成立聯合稽查小組，經常性的派專員至公園舉牌宣導公園禁菸常識，並主動告知用園禁止事項(如：騎機車腳踏車入園、酗酒或鬥毆滋事、賭博或其他違反刑事法律行為等)。

蘆洲區公所指出，若發現違規者，柔性勸導並依新北市公園管理辦法開立勸導單，年初至今共宣導38場次及開立7張勸導單，每月1次由公所召集菸害防制法主管機關衛生局、環保局及警察單位聯合稽查共計7次，遇違規者現場直接裁罰，環保局則依廢棄物清理法取締公園內亂丟菸蒂，多管齊下讓民眾養成愛護公園公共環境的好習慣。

蘆洲區公所表示，針對蘆洲區菸害賭博熱點公園已執行強力執行宣導，未來仍持續和衛生局、環保局及警政單位等單位改善，更希望藉由公所高頻率的巡查、宣導及不厭其煩的勸導，喚起使用公園市民的公德心。

(中時 )