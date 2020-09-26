總統：身為三軍統帥，讓從軍成為執得驕傲的事。曾薏蘋攝

中秋節將至，蔡英文總統今赴左營基地慰勉「海軍水下作業大隊」；總統致詞時表示，她今天看到的「空軍第三後勤指揮部」、「陸軍工訓中心」、「海軍192艦隊，水下作業大隊」，有一個共同的特點就是，都是「英雄國軍裡的無名英雄」；身為中華民國三軍統帥，她會繼續和國軍官兵共同打拚，讓從軍，成為一件非常值得驕傲的事情。

總統：身為三軍統帥，讓從軍成為執得驕傲的事。曾薏蘋攝

總統：身為三軍統帥，讓從軍成為執得驕傲的事。曾薏蘋攝

總統：身為三軍統帥，讓從軍成為執得驕傲的事。曾薏蘋攝

總統強調，「我最重要的目標，就是要讓國軍官兵，都能以身上的制服為榮耀，吸引更多志願者投入守護國家的行列，強化國防戰力。」

總統：身為三軍統帥，讓從軍成為執得驕傲的事。曾薏蘋攝

總統：身為三軍統帥，讓從軍成為執得驕傲的事。曾薏蘋攝

總統除了視察救難裝備介紹、難船浮揚作業，並發加菜金；總統致詞時指出，今天她來到這裡前，也分別前往了幾個單位，去看各軍種的弟兄姊妹，為大家加油，也要代表國人，感謝各位的付出。國人可以安心生活，享受假期，就是因為有全體國軍官兵的守護。

總統說，今天看到的部隊，有一個共同的特點，就是「無名英雄」。「空軍第三後勤指揮部」，保養和修護戰機的發動機，守護飛行安全；「陸軍工訓中心」，培養出許多工兵人才，在戰時能開路，平時能救災；「海軍192艦隊，水下作業大隊」，剛剛大家穿著厚重潛水裝備，在水裡執行任務的身影，讓她印象深刻。

總統指出，去年南方澳大橋事件中，潛入港灣切割斷橋，還有今年貢寮未爆彈的水中爆破，都是由你們冒險完成」。南方澳大橋， 將在下個月初開始動土重建，各位的功勞是功不可沒。

總統說，現場還有256戰隊的弟兄姊妹，過來的路上，她也看到了停靠在港邊的潛艦，各位都是發揮不對稱戰力，在海平面底下，守護藍色國土的重要角色。這幾個都是不容易被看見的單位，但如果沒有各位的奧援跟協助，國軍的堅強戰力，也會大打折扣。所以各位都是「英雄國軍裡的無名英雄」，大家辛苦了。

總統表示，「跟大家保證，國軍守護國家，我也一定會是各位最強的後盾」；四年多來，不論是在提升軍人待遇、改善住宿環境，或是推動國防自主政策等，正在逐步落實；水下作業大隊的營舍整建進度，是她非常重視的政策項目，希望能改善官兵住宿環境，也希望如期推動。

她說，三年前她在這裡宣布了潛艦國造啟動，去年潛艦國造廠區也開始動土，256戰隊的官兵也在現場見證，「這就是我們說到做到的案例」。

總統也請現場的水械一兵任婕、水械上士任毅兄妹起立說，任毅、任婕的雙親也是職業軍人，任毅在父母的鼓勵下從軍，選擇和爸爸一樣的海軍，任婕則受到哥哥影響而加入，任毅親自幫任婕釘上金龍徽的畫面，讓人非常感動。

總統說，前幾天在146艦隊中，也有聽到三姊妹一起服役的例子，希望未來，能有更多家人一起守護國家的故事。

(中時 )