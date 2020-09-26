健保署於8月24日公告，自9月1日起，將調整管理特約院所「自付差額醫材」類的收費「極端值」，種類包括特殊功能人工水晶體、特殊材質心臟瓣膜、特殊材質人工髖關節眼科等共七項，影響科別遍及眼科、心臟科以及骨科等，9月30日前超過「極端值」價格的院所需被輔導改善。不過，醫界、消基會及醫改團體都對該政策有疑慮，面對種種爭議，一名健保署官員私下表示，自9月底前衛福部健保署都不再回應此議題。

健保署官員告訴本刊，衛福部已與各專科醫學會達成「極端值」的共識，各醫學會正與超過「極端值」的醫療院所進行輔導溝通，因此，9月底前健保署不再回應此事。

不過，根據前醫師全聯會理事長蘇清泉轉述，9月9日會議中，全聯會基於市場機制及醫療服務品質，向衛福部建議不要硬性規定訂定自付差額醫材上限值。會中出席的逾十個專科醫學會，反對有泌尿科、開業的醫師眼科醫師同時也是全聯會理監事也極力反對，其餘包括整形外科、皮膚科、骨科等，有半數以上專科醫學會反對或內部意見無法整合。

一名醫界人士透露，這場醫材風暴起源於六月份，當時衛福部制定自付差額醫材天花板價格，最大的問題為設定標準過於嚴格，影響醫材品項超過半數，造成醫界一片反彈，政策推出到喊停僅僅六天，堪稱「史上最短命」。

不過，新上路的「極端值」一詞仍讓不少醫界人士認為是「換湯不換藥」，本質上依然是要設定「天花板上限」定義讓醫界有所疑慮。「以某醫材為例，大部分平均定價落在八萬，價格最貴的醫療院所十萬就可能被認定為『極端值』，認定的定義恐有瑕疵。我認為出現十八萬以上、價格落差極大的才叫『極端』。」該人士不以為然地說。

此外，衛福部將「自付差額醫材」「極端值」交由各科醫學會制定標準，然而，該過程和公正性也讓醫界意見出現分歧。

曾任中部某醫師公會的理事長指出，專科醫學會的理事長則由各專科會員（醫生）推選出代表。以外科為例，能出任代表的幾乎沒有基層執業醫師，因為小診所與區域醫院或醫學中心的醫師陣容相比，根本無法被推選為代表，其他科別部分科別則大多由該科前輩、權威人士擔任，通常是已無在業界執業的醫師，這些因素都讓基層醫師認為「極端值」的制定缺乏公正性。

立委張育美也指出，「極端值」既然涉及到物價、採購，自然會有波動，決定「極端值」的百分位自然也需建立定時檢討調整機制。過程中，更應該擴大參與、討論，健保署嬰應以公開方式邀集相關團體舉辦聽證。

「好的政策需要集思廣益、需要越辯越明，行政機關不需畏懼溝通。」張育美表示，過去一個月中，健保署曾與相關專科醫學會討論「極端值」的訂定，但對於「是否干預自付差額特材收費」及「以何種形式管理」卻依然是鐵板一塊，欠缺實質溝通與討論。

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(中時新聞網)