衛福部針對「自付差額醫材」種類制定價差的「極端值」本月初上路，月底前將由各專科醫學會輔導超過「極端值」的醫療院所進行改善；然而，該政策卻引起各界反彈。消基會認為，衛福部未硬性規範罰則，有如「無牙老虎」沒有強制力；醫改會認為，衛福部不公開超過極端值收費的院所資訊，枉顧消費者「知的權利」；醫界則認為，衛福部不該介入自付差額特殊醫材的市場機制。

新光醫院行政副院長洪子仁指出，醫材支付種類共分三種，「全額支付」醫材共10784項，占整體醫材70.2%；「全額自費」佔26%；「健保差額給付」也就是「自付差額醫材」共370項，占3.4%，所佔比例最少。醫材只要進入其中一種，就不適用另外兩種收費方式。而無論哪一種給付方式，都必須經過健保署層層審核，證明療效和價格合理後，廠商也同意這項價格，才會決定健保全額給付、自付差額或是全額自費。

洪子仁提出三點建議，首先「極端值」的管理應回到各專科醫學會的專業自主，尤其當中的會員應能與代表充分溝通，集體開會後提出意見，由該醫學會代表向健保署溝通；其次，他也認為行之有年的「醫材比價網」應更透明，向消費者有知情和選擇的權利；最後，「極端值」應更有彈性，例如差距制定於正負15%至20%之間，讓醫生根據其經驗和院所的位置調整，因為不同診所的租金、位置等皆影響支出，例如醫學美容的超音波，臺北市信義區和新北市的中、永和一定有價格差異，價差反映出診所位置以及人事成本等差異，因此應有彈性回歸市場自由定價。

針對「自付差額醫材」差價爭議，一名眼科權威同時也是醫師公會全聯會的成員指出，既然是自付差額醫材，應回歸市場機制：「名醫的病人（看診）排不下了，別人收五萬，但我收五萬五，醫師有事先告知民眾，選擇權在消費者手上。」「除了以價制量，另外還有品質的差異，同一個醫材美國廠與印度廠，美國進價比較貴一點，民眾可自由選擇。」因此，他不贊同設定「極端值」，反而建議強化「醫材比價網」，落實登入醫材價格，而非讓「價格」鎖死「價值」。

另一名醫院高層也指出，部分院所的「自付差額醫材」訂價比較高可能有特殊背景因素，部分院所獲得基金會贊助，因此價格比沒獲得贊助的較低。

立委張育美也點出「不同層級院所採購議價能力不同」的問題。健保制度將國內院所區分為醫院和基層診所，醫院又分為醫學中心、區域醫院及地區醫院。不同層級的院所，或是位處鄉間、都會，都會影響定價策略與採購能力。若依同樣百分位劃分「極端值」，恐是忽視了議價能力的差異，健保署對於採購量小、議價能力弱的院所，將來有無行政作為得以成為其後盾？協助其採購合理價格的醫材？

張育美質疑，收費不符「極端值」時的法律效果不明。依《醫療法》規定，醫療機構的醫材收費標準應報地方衛生局核定，將來收費超過「極端值」的院所，有無「義務」修正收費標準？地方衛生局在審核收費標準時，是否會以「極端值」作為審核標準？其次，依據《健保特約管理辦法》規定，特約機構自付差額品項不得超過「差額上限」，健保署即需要說明「差額上限」和「極端值」間的差異，也該表明將來會不會以此條文對特約機構祭出違約記點。

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(中時新聞網)