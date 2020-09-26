還沒看過的你就落伍囉！

台灣第一個網路綜藝節目《木曜4超玩》，從2015開播至今不知不覺已經度過五週年，身為YouTube百萬訂閱的頻道，粉絲遍佈國內外，前期有許多讓木曜粉印象深刻的系列，像《微波廚房》、《躲藏把明星》、《搶救木曜大作戰》等等。

後來《一日系列》爆紅後，不斷發展出其他不同主題系列，像《木曜家民宿》、《下班去吃飯》也大受好評。不管你是主持人的粉絲還是節目的粉絲，看過一集後都會不自覺把其他系列在YouTube都看一遍。

無論是辦桌還是簽書會都創下秒殺的紀錄，而12月19日木曜的六大金剛也即將在台大體育館舉辦演唱會，小編在這邊祝福大家都搶得到票啊（集氣）！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數劇關鍵引擎》調查《木曜4超玩》中幕前幕後的成員，到底誰最紅～一起來看看他們有什麼魅力吧！

木曜的信念，永遠的家人

《木曜4超玩》團隊的作品如此動人，其中一個原因是他們真心將彼此當作家人看待，另一個原因是，他們也把節目當作「自己家的事」那樣，不計得失地，不只「完成」，更要「做好」。

「我們一起努力做出好節目，如果努力過程中出了問題，我們就一起面對。」木曜團隊，是用這種方式擁抱家人的。

10 阿良

每次都喊著「各位！接到置入啦！」的阿良，堪稱「置入小王子」。從綜藝大熱門到木曜4超玩，阿良不斷嘗試新的挑戰，從執行製作到升格製作人，也讓不少網友對他他印象深刻。

阿良在直播節目中常常會設計不同有趣的遊戲環節，不管是電玩還是趣味互動遊戲，都能讓觀眾覺得療癒不已。

而之前與溫妮的妹妹瑋薇有趣互動讓觀眾看得都不禁冒起粉紅泡泡，每次瑋薇叫阿良葛格的時候，網友忍不住姨母笑了。

9 ERIC

麥卡貝總經理Eric，與其他老闆不一樣的地方是他非常信任自己的團隊，從電玩節目、綜藝節目到實境節目，Eric在新媒體事業當中一直都很勇敢去嘗試和改變並期望有一天能跟Netflix的節目看齊。

有許多網友發現，Eric也會隨行親力親為參與外景錄影，甚至有一些片段也是出自Eric之手。

對於《一日系列》爆紅，他曾在訪問中透露「不能是被拍攝的人配合我們拍攝，而是我們真的去融入這份工作。」，所以節目才會如此的真實。

8 Leila

在2018年底加入木曜幕後工作人員的Leila（蕾拉）同時也是木曜的粉絲。大家常常覺得她看起來好像很兇，但其實還是只是天生臉臭而已啦～

每每有Leila出現，線上人數就會增加，更有許多人衝著她點讚觀看，可見網友對她的愛啊！

Leila IG人數也達接近5萬粉絲，不少廠商也會找她宣傳，最近還和邰哥拍王品集團的業配吸粉，連網友都說「終於給我找到～有她出現這麼久的木曜單元啦」。

7 阿部瑪利亞

曾是女子偶像團體AKB48及AKB48 Team TP成員阿部瑪利亞，來自日本神奈川縣。自從2019年中，幾次在木曜擔任來賓，獲得網友大力歡迎，也受到百祥與麥卡貝公司的賞識，在2019年底開始正式加入《木曜4超玩》主持群成為六大金剛。

外表漂亮可愛，實際上是一名吃貨的她，加入節目不久就與泱泱成為美食擔當，因為之前偶像出身的經驗，也可以常常與溫妮跳舞蹈Cover，讓許多節目的粉絲也被迅速圈粉啦～

6 陳百祥（李俊傑）

這個馬賽克相信大家都非常熟悉，號稱長得很像港星的製作人陳百祥，其實也是香港人，他總是以馬賽克出現在鏡頭前，讓許多網友多在各大討論區上暴動「求無碼」。

除了是製作人身分以外，百祥其實還是一個隱藏版主持人，在節目上總是能和邰哥一搭一唱，讓現場充滿笑聲，也讓粉絲非常喜歡他們的互動，聽說還有粉絲名字改成「俊邰戀俱樂部」。

之前就和邰哥在《全民最大黨》、《瘋神無雙》合作過的他們默契根本沒話講之外，百祥的鬼才和專業連邰哥都非常佩服，而當初就是百祥促成邰哥參與網路節目的靈魂人物。

5 坤達

之前大家敲碗許久，希望坤達加入主持群。坤達從去年初升格主持人，偶像出身的他總是不介意扮醜、扮女裝，更有不少觀眾從節目中認識坤達，對他的敬業充滿敬佩。

2019年5月《一日演唱會幕後》裡，坤達在幕後負責鼓組定位，他中途和百祥說過一句話：「站在舞台上的時候，我從來沒有想過舞台下的細節，我不是有點淪落的那種感覺喔，我是覺得我還在努力，用不同的方式站在這裡。」讓百祥非常深刻，也讓粉絲看見他的努力和認真。

連網友都說：「真的非常佩服坤達的精神，曾經他是萬人之上的偶像，曾經我也是在台下追著坤達的小歌迷，現在放下包袱當工作人員態度依舊這麼敬業跟謙虛。」讓人相當佩服又感動。

4 KID

KID可說是節目的元老之一，在2015年中加入班底，節目初期以電玩遊戲為主軸，KID和邰哥來自不同世代卻蹦出很多有趣的火花。即便現在直播主持群越來越多，但他還是總會擔當著一個大哥哥的角色照顧大家，而在一日系列中有些勞力活當邰哥也沒有辦法的時候，KID也會適時分擔。

後來（2017年）節目轉型，在《一日系列》的第八集KID提到「現在我們可能走得太前面，但是我們希望就是把最前面的keep住，未來等到大家真的接受我們的時候」，就正正預言著現在，只要在週四上片都會佔據著Youtube熱門榜，觀看數也到達超過百萬的木曜。

而木曜也幫他開設了專屬KID的單元《野人VLOG》，讓大家看到更真實的林柏昇，或許你們還可以看見在瘋狂以外的他，內心充滿真誠。

3 溫妮

溫妮在木曜中擔當著像是妹妹的角色，總是會在節目中搞怪。古靈精怪以及做自己的個性，非常討的觀眾的喜愛，被網民們封為「國民妹妹」，甚至某一次在直播中打哈欠被拍到，後來有不少觀眾都直播抖內的時候留言「有哈欠就有抖內」。

溫妮在《一日污水下水道工程人員》中，有工程人員表示溫妮是第一個下去下水道的女生，溫妮還親自接糞管。連網友都說：「不要再說溫溫都不上辛苦的一日了！溫溫也真的夠敬業，整個表現太棒了！已經不是節奏破壞者了～」

之前在單元《微波廚房-偶像于恩》也受到網友敲碗希望重出江湖，許多人都說邰哥和溫妮的互動就像祖孫一樣，看著真的好療癒啊！

2 泱泱

說到泱泱當然不得不說她就是節目中的顏值擔當啦！從剛加入節目到現在主持功力也進步許多，其實泱泱不只有顏值，還有瘋狂，上山下海她幾乎都能跟KID一起肩並肩一起體驗各自職業。

在《一日傘兵》、《 一日稻農》、《一日巡山員》和《一日憲兵》等都可以看出泱泱完全不怕累不怕苦，而且非常努力，受到許多網友稱讚：「泱泱真的好棒！做的訓練量不分男女她都做到了！好厲害！」

之前還推出《泱泱健身日記》，愛吃的她因為邰哥的影響建立起健身的習慣，非常適合想要健身運動的初階女孩邊看邊學。

1 邰智源

身為《木曜4超玩》的核心人物邰哥在節目中被稱「阿公」，精通英語、粵語、日語等多種語言，並有著豐富的內涵，可說是新一代最老YouTuber，他也自創了一個新的英文名詞「Yartist（Youtuber及Artist合稱）」。

在《一日系列》中，已經55歲的他放下自己的架子和前輩的身分，親力親為去體驗各行各業，感動不少電視機前的觀眾。

因節目一開始定調為電玩節目，邰哥一直努力學習電玩以及不同世代的事物。他跟百祥總是帶領著整個團隊，從一開始不被看好，到現在越來越多人支持。能放能收的主持功力也是不容置疑。平時常常會給後輩許多發揮機會，但像上週坤達和KID在直播中因失去摯友小鬼，情緒低落，他也把主KEY拉回自己身上，負責帶領整個節目，受到網友的讚賞。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月26日至2020年09月24日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『木曜4超玩全體目前幕後人員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)