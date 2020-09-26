「弟弟」不常用真的會縮小！兩性專家許藍方表示，長達半年不使用陰莖，恐會變小、變短和變細，最慘還可能「想做也沒辦法做」。因此建議要保留適當的性刺激，才不會讓海綿體缺乏彈性、平滑肌萎縮。

許藍方在Youtube影片上解析「大鳥變小鳥」的原因。除了老化之外，也可能與「用進廢退」有關，如果長期不使用陰莖，且時間長達半年以上，會導致陰莖慢慢變小、變短以及變細！後來甚至連自發性夜間勃起也會沒有，嚴重恐變成「想也做不了！」

許藍方指出，許多50、60歲以上的人都發現有此問題，但都以為跟身高一樣，因為老了骨質疏鬆所以變矮。不過陰莖並沒有骨頭，它會縮小其實是因為太久沒有用它，讓海綿體纖維化，簡單來說就是海綿體變硬、失去彈性，而平滑肌也開始流失、萎縮。

許藍方也說，若不想變小變短，就要保留適當的性刺激。沒對象的人也別哀怨，「有五姊妹和十姑娘就好了！」她也直指，「A片這麼多也不是賣假的，反正各國的美女都有，就是不要讓它都不用，那如果真的不用，其實也沒有關係，就是變小而已。」

(中時新聞網)