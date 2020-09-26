根據《ESPN》記者蕾秋26日賽後發推，塞爾提克總教練史蒂文斯跟她爆料，中場休息時間有幾名主力跟全隊演說，其中包含第3節獨拿17分，幫助塞爾提克成功扭轉戰局的塔圖，史蒂文斯說：「我替整個團隊下半場的回應感到驕傲！」

事實上，26日打完上半場還以51比58落後的塞爾提克，確實靠著塔圖第3節火力全開演出成功逆轉，塔圖最後拿下31分、10籃板及6助攻，也讓他成為自從1987-88年球季麥克海爾之後，首位能在季後賽5場得分破30的綠軍球員。

但從塔圖賽後接受採訪時，右膝綁上兩層厚厚冰袋的疲累模樣，證明他的身體並非百分之百健康，他更坦承自己最近幾天陷入失眠困擾，「落居1比3劣勢並不有趣，我帶著急迫心情上場。我們沒打算3連勝逆轉，只想一場一場拿下來。」

塞爾提克另一名逆轉功臣是先發中鋒蒂斯，他拿15分、13籃板及3火鍋，更避免提前陷入犯規危機，他在賽後表示，「我就是想打出自己應有表現，尤其是在防守端。」才剛傷癒復出的海沃德也發推，「找到我們的節奏，讓我們保持下去！」

(中時 )