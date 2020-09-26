近來台海局勢升溫，兩岸都關注是否戰爭會爆發，對此，知名大陸網紅、老公是台灣人的廣告小妹直言，很多人都在問她大陸會不會打來，但沒有人想到新冠肺炎的疫情和打來是相關的？疫情影響經濟，此刻放眼全球都是這個道理。最好是後院著火還有人玩打架，沒人會那麼蠢，更何況武統是下下策，這是大家都知道的事。

對此，廣告小妹在臉書發文表示，最近被問頻率最高的竟然是：(1) 祖國會不會打過來？(2) 疫情相關問題。就沒人覺得 1 跟 2 是有關的嗎？疫情影響經濟，此刻放眼全球都是這個道理。最好是後院著火還玩打架啦，誰那麼蠢，誰？「我玩三國缺道具的時候都嘛在務農，攻城是要趁敵人弱，不是趁自己體力不支時。何況，『五筒』是下下策，地球人都知道的事情呀」。

廣告小妹更表示，跳到第 2 題，疫苗靠不靠譜、經濟何時恢復。紐約算得上是疫情重災區，經濟恢復沒個兩年辦不到。今次是一百多年以來，首度取消跨年倒數活動。觀光業損失慘重，娛樂業陣陣涼風。

廣告小妹直言，她前幾天與前客戶通話，雙方交流了幾點看法，總結如下：在疫苗出來之前，經濟都堪憂。但就算疫苗出來了，變因也很多。經濟恢復期預估是兩年，可前提是大家要撐到兩年後，但在這蕭條期間，每個人還是要生活，錢就是最現實問題，早前有人問她如何理財，她想都沒想就回答：努力開源、降低物慾，大家總得選一個。開源需要機會，降低物慾需要練習。這次死得慘的，很多都是長期沒習慣怎麼控制慾望。

(中時新聞網)