WE DON'T NEED HELMETS WHERE WE'RE GOING. pic.twitter.com/X1BNtX4KSC — Miami Marlins (@Marlins) September 26, 2020

馬林魚今日苦戰洋基，在延長賽第10局超前分數，並在下半局靠再見雙殺，以4比3險勝洋基，順利以國聯東區第2晉級季後賽，上次馬林魚晉級是2003年，有趣的是馬林魚隊史也僅有2次晉級，但最後都拿下世界大賽冠軍，奪冠率是百分之百。

此戰古柏(Garrett Cooper)首局就敲出3分炮，為馬林魚先馳得點，但接下來卻遭到洋基壓制，8局下半洋基將分數追平，兩隊進入延長賽，10局上半突破僵局制，二、三壘有人情況下，馬林魚靠高飛犧牲打攻下寶貴1分，下半局更在滿壘情況下讓洋基敲出雙殺打，驚險以4比3贏球，也確定闖進季後賽。

馬林魚在今年僅60場的縮短賽季中，頻頻打出令人驚奇的成績，去年才以57勝105敗作收，連2季在國東墊底，不過今年在執行長吉特(Derek Jeter)重整之下，終於在他接手的第3球季谷底反彈。

馬林魚讓人感到驚奇的，還有球季首周爆發新冠肺炎群聚感染，隊中多達18人確診，不過恢復比賽後馬林魚表現卻更神勇，從不被看好到闖進季後賽，馬林魚寫下球隊新頁。

馬林魚隊史僅有1997年、2003年闖進季後賽，且都是以外卡資格，最後都上演「外卡驚奇」拿下世界大賽冠軍，馬林魚連16年無法晉級季後賽是史上第2長，僅次於水手隊的18年，這次馬林魚是否保持「奪冠百分百」的傳奇令人期待。

此外，今日也是前馬林魚王牌投手「魚王」費南德茲(Jose Fernandez)的4周年忌日，以及老闆吉特在洋基隊主場引退戰的6周年。

(中時 )