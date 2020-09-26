正新溪州廠驚傳火警冒濃煙 1人嗆傷送醫無礙 12:532020/09/26 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 輪胎大場正新橡膠公司溪州廠中午傳出火警，有1員工遭輕微嗆傷。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輪胎大場正新橡膠公司溪州廠中午傳出火警，黑色濃煙直竄天際十分驚人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） 輪胎大場正新橡膠公司溪州廠中午傳出火警，黑色濃煙直竄天際十分驚人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） 輪胎大場正新橡膠公司溪州廠中午傳出火警，黑色濃煙遠在3公里外都能看見。（翻攝自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真） 知名輪胎大廠正新輪胎溪州廠，26日中午驚傳火警，冒出濃濃黑煙，彰化縣消防局獲報派出6個分隊前往搶救中，有1名員工遭嗆傷送醫後已無大礙，初步未再發現有其他員工受困。 股票上市櫃公司正新橡膠股份有限公司的溪州廠，位在台一線中山路旁，因為廠房內生產的輪胎與橡膠原料起火冒煙，火警發生時，濃濃黑煙直竄天際，天空宛如被烏雲密布，遠在3公里位的國道1號北斗交流道都清楚可見黑煙，十分驚人。 (中時 ) #黑煙 #輪胎 #正新 #溪州 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱錢爆房市新海嘯 直擊全台廠區搶房瘋狂內幕 08:402020/09/26 財經 華為25日全聯接大會 驚傳東莞實驗室起火 17:132020/09/25 財經 巴黎查理週刊辦公室外驚傳持刀砍人 2傷 21:582020/09/25 國際 資金愛低價非電 14檔官股連敲 04:102020/09/26 證券．權證 澎湖縣新警察局長劉鴻烈上任 基層傳人事大調動 人心惶惶 14:262020/09/25 寶島 蔡英文視察空軍 迦納下士台語介紹「我係正港台灣囡仔」 10:332020/09/26 政治 燒14小時 船長跳海溺斃 船員獲救 04:102020/09/25 社會新聞 東莞華為建築工地起火 無人傷亡 20:502020/09/25 兩岸 東莞基地傳火警 華為：與實驗室無關 04:102020/09/26 全球財經 職場達人－十六街咖啡館創辦人 鄧家姊妹營造 有溫度的咖啡館 04:102020/09/26 產業特刊 社會熱門新聞 清大化工博士求職不順 台積電面試前選擇走絕路 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 兒裝學霸「從台大到留美博士」騙父母近千萬 心寒怒提告 - 社會 砂石車高技術20秒通過「簍空便橋」 網驚：神技走奈何橋 - 社會 10元肉燥飯「濃湯飲料爽喝」爆紅 闆娘曝不受訪原因網好想哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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