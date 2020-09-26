輪胎大場正新橡膠公司溪州廠中午傳出火警，黑色濃煙直竄天際十分驚人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

輪胎大場正新橡膠公司溪州廠中午傳出火警，黑色濃煙直竄天際十分驚人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

輪胎大場正新橡膠公司溪州廠中午傳出火警，黑色濃煙遠在3公里外都能看見。（翻攝自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

知名輪胎大廠正新輪胎溪州廠，26日中午驚傳火警，冒出濃濃黑煙，彰化縣消防局獲報派出6個分隊前往搶救中，有1名員工遭嗆傷送醫後已無大礙，初步未再發現有其他員工受困。

股票上市櫃公司正新橡膠股份有限公司的溪州廠，位在台一線中山路旁，因為廠房內生產的輪胎與橡膠原料起火冒煙，火警發生時，濃濃黑煙直竄天際，天空宛如被烏雲密布，遠在3公里位的國道1號北斗交流道都清楚可見黑煙，十分驚人。

(中時 )