交通部觀光局i-center旅遊服務體系服務品質提升評比今年度成績出爐，共有15處服務據點獲選特優等，並首度移師彰化八卦山脈生態遊客中心舉辦成果發表會，邀請獲獎單位代表分享服務過程中經驗談，以標竿學習方式共同精進服務品質。

觀光局自2004年起輔導各地方政府及國家風景區管理處，於全台推動i-center旅遊服務體系服務，以使國內外旅客能便捷取得各類觀光旅遊資訊、深入了解全台重要觀光景點、並提供旅遊所需協助。

為維持並鼓勵精進服務品質，觀光局每年均委請第三公正單位辦理服務品質評比作業，相關評鑑成果成為激勵與肯定相關單位的重要獎項。今年由觀光局主秘林佩君代表，頒贈獎座及獎金給得獎的績優單位代表。

i-center旅遊服務體系依其區位服務需求特性，提供不同規模旅遊服務，主要分為3個層級。第1層級為觀光局在國際機場設置的3處旅客服務中心，今年由松山機場國際線旅遊服務中心評選為特優等。

第2層級為觀光局輔導補助各地方政府，於國內重要交通場站設置的55處旅遊服務中心，分為直轄市組及非直轄市組。第3層級則是觀光局所屬國家風管處，在各景區內重要遊憩據點所設置的54處遊客中心。

今年第2層級直轄市組共3處獲評選為特優等，分別為北市府轄管的捷運台北101／世貿站、捷運新北投站，新北市府轄管的新店捷運站。非直轄市組亦有3處獲選最優等，為台東縣府轄管的台東火車站、彰化縣府轄管的二水火車站、新竹市府轄管的新竹火車站。

第3層級今年共5處服務據點評選為特優等，分別為澎湖管理處轄管的澎湖、北海遊客中心，參山管理處轄管的八卦山脈生態遊客中心、花東縱管處轄管的卑南遊客中心、阿里山管理處轄管的文峰遊客中心。

另外，為共同提升地方政府轄管的遊客中心服務品質，今年由各地方政府採取自願推薦方式參與考核評比，共3處評選為特優等，分別為北市府轄管的大稻埕遊客中心、雲林縣府的北港遊客服務中心、台南市府轄管的原合同廳舍旅遊服務中心。

觀光局指出，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，導致台灣觀光業首季幾近停擺。於此同時，全台各處旅遊服務據點仍能看到服務人員們堅守崗位、落實防疫措施，持續用心服務旅客的身影，展現令人感動的服務熱忱及用心。

觀光局表示，所幸台灣防疫控管有成，國人旅遊目的地轉向國內，配合安心旅遊方案實施帶動國旅大爆發，迎來國旅前所未有的榮景與考驗。未來仍續朝提升旅遊服務品質之路邁進，除讓國人持續安心旅遊，也展現台灣在地又專業、親切又友善的旅遊服務印象。

(時報資訊)