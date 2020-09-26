隨著健康意識抬頭，國人對健身需求提高，全台健身房家數也大幅增加，依據財政部資料，截至今年6月，全台共有659家健身中心，跟去年同期相比成長12.6%，六都也同步成長，又以台中市漲幅最大，年增45.3%，家數則是台北市115家居冠六都。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，由於國人重視健康、體態，健身中心除了有合適的健身器材、不同類型的課程外，可增進社交需求，且不受天候因素干擾，都是民眾選擇健身中心的原因，也讓家數大幅成長。

綜觀六都健身中心家數，統計今年6月共有478家，佔了全國7成比重，其中以台北市115家最多、台中市93家居次、高雄市91家第三高，而今年家數增加幅度最高者，為台中市45.3%，去年全台中市僅64家，今年突升至93家，一躍成為家數第二高的都會區，而新北市僅有84家的數量尚不及台中、高雄，今年也有29.2%的成長率，增幅六都第二。

郎美囡指出，而健身中心設點往往需考量人口密度及交通便利性，主要都會區會是佈點重鎮，如大台北地區以捷運站周邊為主，並綜合考量公司行號多、或是居住密集度高的區域。至於中南部跟北部相比租金負擔較輕、更容易找到千坪上下的營業點，停車方便成為主要考量，而近年台中市及高雄市是台灣第二與第三大都會，在地人口帶動在地經濟，且網紅也帶起健身熱潮，大幅提升民眾至健身中心消費的意願，產業更活絡。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，受新冠肺炎疫情影響，實體通路市場受到衝擊，某些中大坪數營業點反而因為健身中心發展蓬勃而得利，尤其大型連鎖品牌往往需要大營業面積，租期也較長，意外衍伸中大坪數產品的需求，不過開設健身房也必須符合相關規定，並非每一個中大坪數產品都能成為金雞母，進場者不可不注意。

(時報資訊)