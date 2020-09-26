批踢踢網友發文。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，讓開戰問題不僅成熱議焦點，更成「世代之戰」。中年網友直接向年輕網友挑明，要自己為民進黨打仗是不可能的，因為這是個毫無意義的「意識形態之戰」。

網友在PTT論壇發文，表示要自己去為民進黨打仗是不可能的，尤其是打這種，完全沒有意義的意識形態對抗的戰爭。發文網友指出，若今天是像之前那樣兩岸正常的交流，對岸突然無端打來，還大肆搶台灣人財富、土地，甚至迫害女性，那他一定拿著槍桿子上戰場保家衛國，但現在兩岸政策明顯錯誤。

發文網友痛批，民進黨刻意炒作兩岸仇恨，不過是正常交流也能被抹紅成是「舔共」，導致對岸應拍也跟著起舞，這是極度不智的行為。他建議找個島，讓兩岸鷹派上去好好拚個你死我活，如此豈不稱了他們的意？至於其餘愛好和平的人，則繼續正常生活、交流賺錢。

文章一出，討論熱烈。其他網友紛紛回應：「老共其實不很想打，但民進黨不懂」、「最好笑的是大陸人不用吃毒豬，台灣人要被餵美國毒豬」、「覺青817，哪個自願役？快上！快上啊！」「美國露出善意，好好喔！把歐盟跟中國都不要的毒豬賣台灣」、「馬執政八年，共軍有天天飛過來嗎？」「民進黨搞成這樣，怪到人民頭上？」「為中華民國而戰可以啊，但如果是中華民國台灣，去食屎吧」、「很可惜召集令一下，不管你怎麼想都得去堆沙包」。

(中時新聞網)